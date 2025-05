Flamengo vence Palmeiras e encosta na liderança do Brasileirão

No Allianz Parque, Arrascaeta e Ayrton Lucas marcaram os gols da vitória

Da CNN

Na tarde deste domingo (25), o Flamengo foi até o Allianz Parque e venceu o Palmeiras em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória por 2 a 0 foram marcados por Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas.

A primeira etapa começou com o Palmeiras pressionando o Flamengo. Aos 11 minutos, Facundo Torres cruzou e Varela interceptou com o braço e o árbitro assinalou pênalti. Após longa consulta no VAR, a decisão foi mantida e Piquerez ficou responsável pela cobrança. O uruguaio bateu no canto direito, rasteiro, e Rossi defendeu.

Depois, a partida ficou e as equipes pouco criaram. O Flamengo só chegou na área palestrina já nos acréscimos, quando uma boa jogada coletiva acabou em chute bloqueado de Bruno Henrique.

A segunda etapa começou com o Flamengo pressionando mais, mas também sem criar oportunidades. A principal chance foi com Léo Ortiz, aos 16 minutos, quando o zagueiro desviou cruzamento na primeira trave e viu a bola passar sem ninguém completar para o gol.

Com 21 minutos, Arrascaeta pisou na área e caiu depois de um contato com Murilo. O árbitro mandou o lance seguir, mas o VAR acionou e a penalidade foi marcada. Na cobrança, Arrascaeta bateu com categoria e abriu o placar para o Flamengo.

Atrás no placar, o Palmeiras se soltou mais e passou a ocupar o campo de ataque. Primeiro, Maurício teve boa chance, mas bateu por fora, e depois a bola sobrou para Flaco López, que finalizou mal.

Apesar de uma pressão alviverde, quem anotou mais um gol foi o Flamengo. Em rápida saída pela esquerda, Ayrton Lucas tabelou com Wallace Yan e apareceu cara a cara com Weverton. Com calma, o lateral tirou do goleiro e deu números finais ao jogo: 2 a 0 para o Mengão.

Tabela

Com o placar, o Flamengo encostou no Palmeiras, que segue o líder do Brasileirão.

Agora, o Mengão chegou aos 21 pontos e segue na vice-liderança, enquanto o Verdão estacionou nos 22.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), em jogos válidos pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O Palmeiras, já classificado, recebe o Sporting Cristal, no Allianz Parque.

No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira. O Mengão ainda não está classificado e ainda fica de olho no duelo entre LDU e Central Córdoba.

Foto Reprodução Estadão Conteúdo