Jovens do Tocantins participam de intercâmbio gratuito na Espanha

O grupo de 10 jovens foi selecionado para o programa Jovem Trabalhador

Um grupo de 10 jovens do Tocantins embarcaram para uma semana de intercâmbio socioeducacional na Espanha no último domingo (16). Eles foram selecionados para o programa Jovem Trabalhador, uma iniciativa do governo estadual em parceria com a Demà Jovem, tecnologia da Renapsi.

O grupo terá encontros interculturais com jovens espanhóis, participará de workshops sobre sustentabilidade e de experiências imersivas, como um show de flamenco e uma visita ao Mosteiro de Montserrat.

Em Barcelona, eles ainda terão agendas oficiais com representantes do governo de Tocantins, além de passeios pelo centro histórico, visita à Sagrada Família e à Casa Batlló.

“Além do aprendizado, esses jovens voltam para o Brasil com um olhar global, vislumbrando possibilidades inimagináveis para suas vidas e carreiras”, diz Aline Ferreira, diretora executiva do programa.

Para James Pereira, 18, participar do intercâmbio é a realização de um sonho. “Ter a oportunidade de participar de um intercâmbio como esse é maravilhoso. Vou realizar o sonho de todo estudante, fazer um intercâmbio internacional”, disse.

O processo seletivo considerou, por exemplo, as notas escolares dos jovens e o desempenho no trabalho. Depois, os jovens participaram de um sorteio de desempate, que selecionou os 10 intercambistas.

Reprodução: CNN