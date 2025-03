Governo do Pará celebra 100 anos do pastor Firmino Gouveia e entrega honraria de Estado ao religioso

A Comenda da Ordem do Mérito do Grão-Pará é uma forma de registrar a história de homens e mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do estado do Pará

Em uma cerimônia no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém, o Governo do Estado do Pará entregou, nesta sexta-feira (21), a Comenda da Ordem do Mérito do Grão-Pará, no grau de Grande Oficial, ao pastor Firmino da Anunciação Gouveia. A honraria, que é a mais elevada concedida pelo Estado, foi entregue pelo governador Helder Barbalho em homenagem aos 100 anos de vida do pastor.

Em seu discurso, Helder Barbalho destacou a importância do reconhecimento à trajetória do pastor, que tem contribuído significativamente para a comunidade religiosa e para o fortalecimento de valores éticos e sociais em todo o Pará.

Governador Helder Barbalho e o pastor Samuel Câmara, que representou o pastor homenageado durante o evento

“Hoje, como governador, tenho o privilégio de celebrar a vida de alguém que dedicou sua existência à obra de Deus e à evangelização”, afirmou Barbalho. O governador enfatizou o impacto positivo que o pastor teve na vida de milhares de fiéis e ressaltou que sua história é um exemplo de liderança e dedicação ao bem comum.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, familiares e membros da Assembleia de Deus, instituição que o pastor Firmino liderou por muitos anos. Durante o evento, o governador também fez questão de reconhecer a colaboração da família Gouveia e de outros líderes religiosos presentes. “Transmitam ao pastor Firmino o sentimento de gratidão e amizade de todos nós. Este momento é especial e simbólico para todos os paraenses”, disse Barbalho, referindo-se à importância da comenda no contexto da celebração do centenário.

O reconhecimento também foi celebrado pelo pastor Samuel Câmara, que recebeu a honraria em representação ao pastor Firmino que não pode comparecer ao evento por orientações médicas. O Pastor Samuel ressaltou o significado da homenagem para a comunidade evangélica.

“Ter sido reservada a maior honraria do estado por seu centenário representa um simbolismo importante para os milhões de assembleianos. É um reconhecimento do respeito que o pastor Firmino sempre teve pelas autoridades e pelo país”, disse o governador.

Eunice Gouveia, filha do pastor, expressou seu agradecimento em nome da família. “A gente não tem palavras. É um sentimento muito forte ver um comerciante pequeno lá da Sacramenta sendo reconhecido e recebendo esta grande honraria. Está entendendo o que Deus faz na nossa vida?”, declarou, emocionada.

A entrega da comenda não apenas homenageou a trajetória de Firmino, mas também simbolizou um agradecimento coletivo da sociedade paraense. “A maneira que possamos imortalizar este sentimento de gratidão é a entrega desta comenda, que representa o apreço de todos que habitam este estado”, concluiu Barbalho.

O que é a Comenda Ordem do Mérito do Grão-Pará?

A Comenda da Ordem do Mérito do Grão-Pará é uma forma de registrar a história de homens e mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do estado do Pará.

