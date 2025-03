UFRRJ abre museu gratuito com rochas e minerais do Brasil e do mundo

Acervo da instituição já conta com mais de 800 itens

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) inaugurou no último dia 12 de março o Museu de Rochas e Minerais, dedicado à exposição e pesquisa dos fragmentos. O novo prédio está localizado no campus Seropédica, sendo o único com esse foco na Baixada Fluminense, na região metropolitana do estado.

O Instituto de Geociências da UFRRJ fará a administração do museu. O público pode visitar o local gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, mediante agendamento pelo e-mail museurm@ufrrj.br.

Ao todo, a instituição conta com um acervo de 800 amostras de minerais e rochas de várias regiões do Brasil e do mundo. A expectativa é que a coleção seja ampliada para 1.500 itens após a finalização do processo de catalogação.

“É importante destacar o que a inauguração desse museu significa em termos de acessibilidade à cultura e ciência para moradores de longe dos grandes centros, moradores especialmente da Baixada e Zona Oeste”, afirmou Roberto Rodrigues, reitor da UFRRJ.

O local também oferece atividades de pesquisa, já que parte do material do acervo envolve projetos científicos desenvolvidos por pesquisadores da UFRRJ ao longo de mais de 30 anos.

Reprodução: CNN