Justiça Desportiva determina retomada do Campeonato Paraense

Competição esportiva volta na próxima semana, após votação do tribunal superior.

Nesta sexta-feira (21), o STJD decidiu pelo retorno do Campeonato Paraense e aplicou multas aos clubes envolvidos em irregularidades. O STJD aplicou as seguintes multas aos clubes envolvidos: R$ 30 mil ao Capitão Poço, R$ 10 mil à Tuna, R$ 5 mil ao Bragantino e R$ 30 mil ao Remo.

Além das multas, o STJD determinou o retorno imediato do Campeonato Paraense, sem perda de pontos para os clubes. Essa foi a decisão da relatora, a auditora Mariana Barros Barreiras. A decisão do STJD mantém a classificação final do campeonato, com o Remo na liderança e o Independente rebaixado.

Foto: Marina Moreira / A Província do Pará