Pará abre seleção gratuita para Formação Regional de Audiovisual e Mercado

Inscrições abertas para a 1ª edição da Formação Regional de Audiovisual e Mercado (F.R.A.ME), um curso gratuito que acontecerá de 12 a 26 de abril em Belém do Pará. A formação oferece 160 horas de atividades intensivas, ao longo de duas semanas, para capacitar profissionais do cinema no Pará.

O evento inclui masterclasses abertas ao público, com a presença de renomados profissionais como Paloma Buquer e Julia Alves, e certificação para os participantes. As atividades ocorrerão na Casa da Linguagem, localizada na Avenida Nazaré, nº 31, das 14h às 18h, e são destinadas a profissionais e estudantes de audiovisual.

As inscrições para a 1ª edição da Formação Regional de Audiovisual e Mercado (F.R.A.ME) estarão abertas de 20 a 31 de março de 2023. Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário online, com a possibilidade de escolher apenas uma das áreas de formação disponíveis: direção de arte, produção executiva ou direção. As regras detalhadas do processo seletivo encontram-se no regulamento do evento.

Após o período de inscrição, os participantes serão selecionados com base em critérios como experiência prévia na área, interesse demonstrado e diversidade regional. Além disso, serão aplicados mecanismos de ações afirmativas para garantir a inclusão e representatividade no evento.

Faça sua inscrição aqui.