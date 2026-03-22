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Lula chega a Campo Grande hoje para receber líderes mundiais na COP15

Cúpula debate soluções de proteção às espécies migratórias de animais silvestres

Duda Cambraia, da CNN Brasil, Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca neste domingo (22) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, às vésperas da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS), que acontece entre os dias 23 e 29 de março.

Lula estará acompanhado do ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) e das ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), além de outras autoridades.

O presidente do Paraguai, o direitista Santiago Peña, também participará da sessão neste domingo.

A convenção promove a cooperação internacional para a proteção de espécies que atravessam fronteiras terrestres, marinhas e aéreas. Em 2026, a COP15 está sob a liderança do Governo do Brasil e a presidência do secretário-executivo do Ministério do meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Atualmente, 133 países da África, das Américas Central e do Sul, da Ásia, da Europa e da Oceania são signatários da Convenção. Ao todo, são 1.189 espécies, distribuídas entre 962 aves, 94 mamíferos terrestres, 64 mamíferos aquáticos, 58 espécies de peixes, 10 répteis e um inseto.

 REUTERS/Adriano Machado

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