CPIs miram depoimento de Martha Graeff para esclarecer conexões de Vorcaro

Influenciadora é esperada em duas reunião no Congresso Nacional na próxima semana

Mateus Salomão e Emilly Behnke, da CNN Brasil, Brasília

As duas comissões de inquérito em andamento no Congresso Nacional miram ouvir nesta semana a empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master.

A intenção dos parlamentares é escrutinar, por meio do que ela testemunhou, as conexões do ex-banqueiro. Na segunda-feira (23), Graeff tem depoimento previsto na CPMI do INSS. Ela também tem oitiva marcada na CPI do Crime Organizado do Senado na quarta-feira (25).

No sábado (21), a CNN Brasil apurou que ambas as comissões não estão conseguindo localizar a empresária e influenciadora.

Enquanto a CPI do Crime mira o caso Master pelas suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, a CPMI busca esclarecimentos sobre irregularidades no crédito consignado a aposentados.

Diálogos entre Graeff e Vorcaro a que a CPMI do INSS teve acesso apontam que ela tinha conhecimento de encontros do banqueiro com autoridades.

A convocação de Graeff também contorna a ausência do ex-banqueiro na comissão. A CPMI tentou ouvi-lo em 23 de fevereiro, mas ele descartou comparecer após uma decisão do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que tornou facultativa a sua presença.

“Como testemunha direta de comunicações e encontros que misturam interesses privados de uma instituição financeira sob investigação com a esfera pública, o seu depoimento é peça-chave para desvendar a extensão da rede de influência montada em torno do grupo econômico em questão”, justifica requerimento do deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) na CPMI do INSS.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), ao pedir a convocação na CPI do Crime, afirmou que “tais comunicações levantam questionamentos relevantes acerca da natureza dessas interlocuções, das circunstâncias em que ocorreram e de eventuais desdobramentos relacionados a investigações, decisões judiciais ou estratégias envolvendo interesses financeiros e institucionais”.

Relembre trocas de mensagens que fundamentaram as convocações:

Encontro com “alexandre moraes”

Nas trocas de mensagens entre o banqueiro e sua então noiva, os investigadores identificaram citações, em duas ocasiões, a uma pessoa identificada como “alexandre moraes”.

Vorcaro afirma à noiva: “Tô indo encontrar alexandre moraes aqui perto de casa”. Martha Graeff responde em seguida: “Como assim amor / Ele está em Campos??? / Ou foi para te ver?”. O banqueiro responde: “Ele tá passando feriado”.

Em outra ocasião, o empresário escreve “to aqui em casa” e, em seguida, realiza uma chamada de vídeo. Após o término da ligação, a noiva pergunta: “Quem era o primeiro cara”. A resposta de Vorcaro é: “Alexandre moraes”.

“Foi ótimo”, diz após encontro com Lula

Em dezembro de 2024, Vorcaro relatou à noiva que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi “ótima”.

Segundo ele, Lula chamou Gabriel Galípolo para participar da conversa, que meses depois assumiria a presidência do Banco Central. Vorcaro descreveu a reunião como “muito forte” e mencionou a presença de três ministros, sem detalhar nomes.

Relato de “extorsão em Brasília”

Em abril de 2024, Vorcaro disse à namorada que sofria “uma extorsão bem chata” na capital. Sem citar nomes, concluiu: “Difícil me abalar e jogar para baixo. Mas essa foi foda”.

Reprodução/Redes Sociais