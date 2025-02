O presidente abordou questões cruciais, como segurança alimentar e mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, quinta-feira (20), um grupo de indígenas da etnia Yawalapiti, pertencente a um dos 16 grupos que habitam a Terra Indígena do Xingu, localizada no Mato Grosso. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, durante sua agenda matutina.

De acordo com a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, durante a reunião, o presidente abordou temas essenciais para a região, como segurança alimentar, mudanças climáticas e o fortalecimento das culturas indígenas. A Terra Indígena do Xingu ocupa uma vasta área de mais de 2,6 milhões de hectares, localizada em uma zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, abrigando mais de 5,5 mil indígenas de diversas etnias, incluindo Yawalapiti, Aweti, Ikpeng, Kaiabi, Kalapalo, Kamaiurá, Kĩsêdjê, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Wauja, Tapayuna, Trumai e Yudja.

O encontro contou com a presença de lideranças indígenas, como o Cacique Tapi Yawalapiti, Anuiá Yawalapiti (coordenador do Pontão de Culturas Indígenas), Lappa Yawalapiti (coordenador do Pontão de Culturas Indígenas) e Juliano George Basso (coordenador da Aldeia Multiétnica).

Ainda conforme o Planalto, Lula reafirmou o compromisso de visitar a Terra Indígena do Xingu ainda neste ano, com o objetivo de aprofundar as discussões e anunciar novas medidas. Durante a visita, o presidente deve também prestar homenagens ao Cacique Raoni Metuktire, líder Kayapó mundialmente reconhecido pela luta em defesa dos direitos dos povos indígenas.

Agenda do Presidente Lula

Quinta-feira, 20 de fevereiro:

Tarde: Embarque para São Paulo para exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês. O presidente não ficará internado e dormirá na capital paulista.

Sexta-feira, 21 de fevereiro:

Manhã: Cerimônia de assinatura do contrato de concessão do terminal ITG02, em Itaguaí, Rio de Janeiro. O terminal, arrematado pela Cedro Participações S.A. em leilão no ano passado, receberá R$ 3,58 bilhões em investimentos.

Sábado, 22 de fevereiro:

Retorno a Brasília.

Fonte e Imagem: Agência Brasil