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PF captura condenado por tráfico de drogas em Trairão, no Pará

Na ação, foram encontrados com o homem cerca de 25 g de ouro, configurando flagrante por posse de minério de origem irregular

A Polícia Federal cumpriu ontem, domingo, 03, mandado de prisão definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso contra um homem condenado a mais de oito anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

A prisão ocorreu no distrito paraense de Caracol, em Trairão. Durante abordagem, os policiais encontraram cerca de 25 g de ouro, configurando flagrante por posse de minério de origem irregular. Na ação, foram apreendidos o ouro e um aparelho celular, que serão submetidos à perícia.

O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Itaituba, para serem adotados os procedimentos de polícia judiciária cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF em Santarém

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