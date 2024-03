Macron e Lula vão visitar fábrica de chocolate no Combu

O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, estarão em Belém na terça-feira, 26, e vão visitar a fábrica sustentável de chocolates Filha do Combu, da paraense Dona Nena, na Ilha do Combu. A informação foi divulgada pelo jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

A fábrica Filha do Combu, empresa que produz chocolates desde 2006 na Ilha do Combu, foi escolhida para a visita por ser considerada um exemplo de bioeconomia. O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), também deverá acompanhar Lula e Macron na visita à empresa de chocolates.

A expectativa é de que o presidente francês fique apenas cerca de 4 horas na capital paraense. De Belém, Macron irá para o Rio de Janeiro, onde deve se encontrar com Lula na cidade de Itaguaí, na quarta-feira (27), para visitar a sede do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).

A visita de Emmanuel Macron a Belém está relacionada à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense em novembro de 2025.

A Conferência do Clima da ONU reúne representantes de governos, da sociedade civil e cientistas para analisar as mudanças climáticas e buscar soluções e acordos para controlar as emissões de gases do efeito estufa e o aquecimento global.

Imagem: Reprodução