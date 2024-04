Desenrola Brasil: Renegocie Dívidas com até 96% de Desconto!

A vida financeira de muitos brasileiros encontra-se em um momento decisivo graças à parceria entre o Desenrola Brasil e a Serasa. Para quem está enfrentando dificuldades com dívidas acumuladas, esta iniciativa surge como uma solução viável e benéfica. Com a oferta de descontos atraentes e condições facilitadas, o programa tornou-se um farol de esperança para aqueles que buscam reorganizar suas finanças e reconquistar crédito no mercado.

Somente no Mato Grosso do Sul, mais de 55 mil negociações foram efetuadas, refletindo o sucesso e a aceitação significativa do programa pelo público. Lançado no dia 4 de março, o Desenrola Brasil já facilitou mais de 3,6 milhões de acordos em território nacional, reafirmando seu impacto e importância para a recuperação financeira dos brasileiros.

Como participar do Desenrola Brasil?

A participação no Desenrola Brasil foi estendida até o dia 20 de maio, permitindo que mais consumidores possam aproveitar esta oportunidade única. A Serasa desenvolveu uma plataforma digital intuitiva, onde os interessados podem consultar suas dívidas, analisar propostas de negociação e concluir o pagamento de maneira simples e rápida. Destina-se a indivíduos que:

Possuam dívidas variadas, incluindo pendências de cartões de crédito e contas de serviços essenciais.

Tenham uma renda familiar mensal de até dois salários mínimos.

Estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

O acesso ao programa é feito diretamente pelos sites do Desenrola Brasil ou da Serasa, exigindo apenas o CPF e a senha do usuário para iniciar o processo de negociação das dívidas desejadas.

Quais são os benefícios do Desenrola Brasil?

As vantagens de aderir ao Desenrola Brasil são inúmeras e significativas. Os consumidores podem obter descontos que por vezes chegam a 96% do valor total da dívida, além da isenção de juros e multas e a possibilidade de parcelamento do saldo devedor. Este arranjo resulta da parceria com mais de 700 instituições financeiras, redes varejistas e fornecedores de serviços, garantindo uma cobertura ampla de dívidas que podem ser negociadas.

Quais são os descontos do Desenrola Brasil:

Redução de até 96% no valor devido.

Eliminação de juros e multas sobre as dívidas.

Parcelamento facilitado do montante remanescente.

Como funciona a prorrogação do Desenrola Brasil?

A prorrogação do prazo até 20 de maio representa uma oportunidade excepcional para aqueles que desejam sair do vermelho e reconstruir seu histórico financeiro de forma sólida. As condições oferecidas pelo Desenrola Brasil não são apenas favoráveis, mas também representam uma chance rara de recomeço financeiro para muitos. Se você está buscando uma maneira de limpar o seu nome e melhorar sua capacidade de crédito, este programa é, sem dúvidas, uma porta aberta para um futuro financeiro mais promissor.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução