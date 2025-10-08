Mais de 2 toneladas de pescado apreendido são doadas a comunidades do Marajó pela Base Antônio Lemos

Comunidades ribeirinhas do entorno da Base Fluvial Antônio Lemos, no Arquipélago do Marajó, receberam nesta sexta-feira mais de 2 toneladas de peixe salgado doado após uma apreensão ocorrida durante fiscalização no Rio Tajapuru. A carga fazia parte de um total de 7 toneladas de pescado que havia sido interceptado em operação de equipes de segurança fluvial.

A apreensão ocorreu após abordagem à embarcação “Vitória J.F.”, que fazia trajeto entre Manaus (AM) e Belém, quando agentes encontraram sacas de pirarucu sem nota fiscal e documentos legais. O pescado foi avaliado pela Adepará, órgão responsável pela defesa agropecuária do Pará, e parte da carga foi liberada para doação por determinação judicial.

Segundo coronel José Vilhena, diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a ação reforça o compromisso do governo com a fiscalização na malha hidroviária do estado. Ele destacou que a entrega do pescado às comunidades locais “reforça esse compromisso” entre segurança pública, justiça e alimentos para quem precisa.

A doação foi organizada com participação de lideranças locais, que auxiliaram na distribuição do pescado entre as famílias, garantindo que o recurso chegasse às comunidades mais afetadas pelo isolamento hídrico e pela dificuldade de acesso a alimentos.

Imagem: Agência Pará