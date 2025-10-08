Sucuri de quatro metros é retirada de canal por moradores no Guamá, em Belém

Na manhã desta quarta-feira (8), moradores do bairro do Guamá, em Belém, se depararam com uma sucuri de aproximadamente quatro metros em um canal entre a Rua dos Mundurucus e a Travessa Teófilo Condurú. Sem esperar por equipes especializadas, duas pessoas tomaram a iniciativa de retirar o réptil, amarrando-o para evitar que ferisse alguém ou se ferisse.

O episódio gerou mobilização imediata: o Corpo de Bombeiros e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram acionados para fazer a remoção segura do animal e encaminhá-lo a um local de mata compatível com seu habitat natural.

Testemunhas registraram imagens do momento do resgate, que logo circularam nas redes sociais. Segundo relatos, os moradores usaram apenas sacos ou cordas simples para conter o animal até a chegada das autoridades ambientais.

Esse tipo de ocorrência chama atenção para o convívio entre áreas urbanas e ambientes naturais na região amazônica, onde animais silvestres podem aparecer em canais, igarapés ou espaços próximos ao perímetro urbano, especialmente em períodos de chuva ou alterações ambientais.

Imagem: Reprodução Redes Sociais