Governo do Pará abre edital para eventos no Pavilhão Pará durante a COP30

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), lançou um edital para selecionar propostas de eventos que integrarão a programação oficial do Pavilhão Pará na Zona Verde (Green Zone) da COP30, em Belém. O objetivo é garantir uma participação ampla e inclusiva da sociedade paraense na maior conferência climática do planeta.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 8 e 19 de outubro de 2025, até às 23h59 (horário de Belém), por meio de formulário eletrônico disponível no site da Semas. Cada proposta deve conter um resumo da atividade, declaração assinada pelo dirigente da instituição confirmando a veracidade das informações, nome do responsável pela proposta e currículo resumido do coordenador do painel.

O Pavilhão Pará na Green Zone será um espaço dedicado a reuniões bilaterais, painéis, exposições e eventos temáticos. Ele possibilitará lançamentos de iniciativas, divulgação de resultados de pesquisas, troca de experiências internacionais e fortalecimento de redes de cooperação voltadas à implementação dos compromissos climáticos nacionais e globais.

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, a participação da sociedade paraense no evento é fundamental para mostrar ao mundo que é possível conciliar desenvolvimento, ciência, pesquisa, floresta viva e inclusão social.

Serviço:

Edital e formulário de inscrição: https://www.semas.pa.gov.br/greenzonecop30/

Período de inscrição: 8 a 19 de outubro de 2025 (até 23h59, horário de Belém)

Dúvidas: greenzonecop30@citsemas.pa.gov.br

Para mais informações e acesso ao edital completo, visite o site da Semas: https://www.semas.pa.gov.br/greenzonecop30/.

Imagem: Agência Pará