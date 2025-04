Participe Grátis: Literatura e Carimbó em Destaque na Fundação Cultural

Gratuito, o workshop será de 15 a 17 de abril, a partir das 18h, na Casa da Linguagem (av. Nazaré).

Mergulhe nas letras e histórias do carimbó no workshop gratuito “Literatura e Carimbó”, com a poeta e historiadora Robert a Tavares, nos dias 15 e 17 de abril, a partir das 18h, na Casa da Linguagem (av. Nazaré), uma realização da FCP.

Conduzido pela escritora, o curso propõe uma viagem pela literatura paraense tendo como guias as obras de Dalcídio Jurandir, Bruno de Menezes e pelo Conjunto Uirapuru, do Mestre Verequete.

Serviço:

Workshop Literatura e Carimbó

Período de inscrição: 10 a 15 de abril de 2025.

Período de realização: 15 a 17 de abril de 2025.

Horário: 18h às 21h.

Inscrições presenciais na Casa da Linguagem – Avenida Nazaré, 31