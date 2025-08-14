Médica revela o sexo do bebê sem permissão, e grávida desabafa: “A gente tá bem chateado”

A criadora de conteúdo, Lore e o marido, foram a uma ultrassonografia de rotina com um único pedido à médica: não revelar o sexo do bebê, já que haviam planejado um chá revelação para setembro. No entanto, o segredo foi revelado por engano quando a profissional soltou a frase: “É um rapaz bem inteligente”.

Apesar da surpresa, o casal levou a situação com bom humor. Em uma postagem, Lore brincou: “A médica só tinha uma missão”. A chateação inicial foi superada e o chá revelação foi antecipado para 9 de agosto, onde a família e os amigos celebraram a notícia. Agora, todos aguardam a chegada de Estevão.

Mas nas redes sociais, a influencer expressou a profunda decepção e frustração de uma mãe que teve a surpresa do sexo do bebê estragada por um profissional de saúde. O chá revelação era mais do que uma festa: era a recompensa por um grande esforço financeiro e emocional.

“Se fosse pra saber o sexo do bebê da forma que foi eu nem faria festa… investiria só no enxoval e ponto”, detalhou a influencer bastante descontente surpresa perdida. A festa era o ponto principal, o ápice da espera.

