Durante a COP30, Alubar abre casarão histórico em Belém para promover debates sobre sustentabilidade e inovação

De 6 a 11 de novembro, a Alubar — multinacional brasileira líder na produção de cabos elétricos de alumínio na América Latina e maior fabricante de vergalhões de alumínio das Américas — abrirá para convidados seu casarão no centro histórico de Belém. Conhecida como Casa Rosada, a construção será transformada em espaço de encontro e exposições voltado a comunicadores, autoridades, parceiros e à comunidade local. A programação incluirá debates e atividades sobre sustentabilidade, transição energética, inovação e cultura.

Preservado pela Alubar há 18 anos, o imóvel é um patrimônio arquitetônico da cidade. Projetado por Antônio Landi, arquiteto italiano responsável por algumas das principais construções de Belém no século XVIII, o espaço abriga um escritório de apoio da empresa, gravuras originais do arquiteto e murais pintados à mão por artistas da Accademia di Belle Arti di Bologna.

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação com natureza visionária, que fabrica cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. Há 27 anos no mercado, a empresa lidera a produção de cabos elétricos de alumínio na América Latina e é a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Nascida na Amazônia, em Barcarena (PA), a Alubar tornou-se uma multinacional, com unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, Estados Unidos e Canadá.

Imagem: Divulgação