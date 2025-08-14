quinta-feira, agosto 14, 2025
Tragédia em Marabá: bebê de apenas um ano é morta em ataque a tiros dentro de casa

Marabá, 14 de agosto de 2025  Uma tragédia abalou a comunidade na noite da última terça-feira (13), quando uma bebê de apenas um ano foi morta após um ataque a tiros dentro de sua própria casa, no núcleo Nova Marabá, Folha 33. A criança estava dormindo ao lado da mãe quando foi atingida com disparo fatal na cabeça. Socorrida e levada ao Hospital Municipal de Marabá, não resistiu aos ferimentos .

De acordo com a Delegacia de Homicídios, um grupo de aproximadamente oito homens encapuzados invadiu a casa a pé e começou a atirar contra o imóvel. Os tiros atingiram o portão, a fachada, paredes e móveis. A explosão de violência deixou ainda três pessoas feridas: uma adolescente de 17 anos e dois adultos .

A adolescente, que voltava da escola no momento do ataque, sofreu ferimentos que exigiram cirurgia, mas seu estado já é estável .

A mãe da bebê, de 19 anos, e um homem adulto também estão entre os feridos. Os detalhes exatos dos ferimentos deles ainda não foram divulgados .

A tia da criança, que estava trabalhando nas proximidades, relatou que o alvo dos disparos seria um homem sentado à porta da residência, que entrou na casa em busca de abrigo pouco antes da violência e que a criança havia completado um ano de vida em 10 de agosto  apenas três dias antes da tragédia. “É uma dor que não dá pra explicar”, lamentou.

O bisavô da menina comentou o contexto de insegurança vivido na região, apontando que episódios como esse são comuns. Ele desabafou: “Uma criança que não tinha culpa de nada morreu dormindo no quarto. Isso é muito dolorido para a gente” .

Investigação em andamento

A Polícia Civil de Marabá já iniciou diligências para identificar e prender os responsáveis. A motivação do ataque ainda não foi confirmada, mas testemunhas sugerem que pode estar relacionada a um acerto de contas envolvendo facções rivais .

