sexta-feira, outubro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Milton Nascimento, ícone da música brasileira, é diagnosticado com demência por corpos de Lewy

Aos 82 anos, o cantor e compositor Milton Nascimento recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), conforme revelou seu filho e empresário, Augusto Nascimento, em publicação no Instagram.

Esse tipo de demência, considerado o terceiro mais comum entre as síndromes demenciais atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular, combina sintomas cognitivos com manifestações motoras, semelhantes às observadas no Parkinson.

Augusto contou que o comportamento de Milton começou a mudar no final do ano passado: diminuição de apetite, olhar fixo e episódios de confusão começaram a aparecer e evoluíram com o tempo.

Ele também relatou que Milton já era portador de Parkinson, diagnóstico feito em 2022, fato que agora se encaixa no quadro de DCL, já que essas doenças podem coexistir ou apresentar sobreposição de sintomas.

O filho relatou ainda que recentemente viajaram juntos de motorhome pelos Estados Unidos, percorrendo cerca de 4 mil quilômetros uma despedida afetiva entre pai e filho, segundo ele.

Com a confirmação do diagnóstico, Milton agora enfrenta um quadro em que seus diálogos se tornaram “em sua maioria silenciosos ou um pouco confusos”, segundo Augusto.

A demência por corpos de Lewy envolve acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína no cérebro, o que afeta funções cognitivas, motoras e de humor.

Um dos desafios desse diagnóstico é a sobreposição de sintomas com outras doenças neurodegenerativas, em especial Parkinson. Algumas das características comuns incluem:

Flutuações cognitivas (variações no nível de atenção e lucidez)

Alucinações visuais

Rigidez muscular ou tremores semelhantes aos do Parkinson

Não existe cura definitiva para a DCL, mas há tratamentos que ajudam a controlar sintomas e atrasar o progresso da doença como medicamentos, terapias ocupacionais e apoio multidisciplinar.

Augusto afirmou que este será o único pronunciamento oficial da família sobre o caso, pedindo respeito e compreensão nesse momento delicado.

Embora o cantor tenha se afastado dos palcos já com certa idade, este anúncio reacende as preocupações sobre sua saúde e destaca a necessidade de acompanhamento médico e apoio contínuo.

Imagem: Reprodução Internet

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Pará inaugura maior estação de tratamento de esgoto da história do estado em Belém, beneficiando 90 mil pessoas
Próximo artigo
Vídeo: influenciador chinês morre em acidente com ultraleve transmitido ao vivo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,261FansLike
3,601FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315