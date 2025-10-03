Milton Nascimento, ícone da música brasileira, é diagnosticado com demência por corpos de Lewy

Aos 82 anos, o cantor e compositor Milton Nascimento recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), conforme revelou seu filho e empresário, Augusto Nascimento, em publicação no Instagram.

Esse tipo de demência, considerado o terceiro mais comum entre as síndromes demenciais atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular, combina sintomas cognitivos com manifestações motoras, semelhantes às observadas no Parkinson.

Augusto contou que o comportamento de Milton começou a mudar no final do ano passado: diminuição de apetite, olhar fixo e episódios de confusão começaram a aparecer e evoluíram com o tempo.

Ele também relatou que Milton já era portador de Parkinson, diagnóstico feito em 2022, fato que agora se encaixa no quadro de DCL, já que essas doenças podem coexistir ou apresentar sobreposição de sintomas.

O filho relatou ainda que recentemente viajaram juntos de motorhome pelos Estados Unidos, percorrendo cerca de 4 mil quilômetros uma despedida afetiva entre pai e filho, segundo ele.

Com a confirmação do diagnóstico, Milton agora enfrenta um quadro em que seus diálogos se tornaram “em sua maioria silenciosos ou um pouco confusos”, segundo Augusto.

A demência por corpos de Lewy envolve acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína no cérebro, o que afeta funções cognitivas, motoras e de humor.

Um dos desafios desse diagnóstico é a sobreposição de sintomas com outras doenças neurodegenerativas, em especial Parkinson. Algumas das características comuns incluem:

Flutuações cognitivas (variações no nível de atenção e lucidez)

Alucinações visuais

Rigidez muscular ou tremores semelhantes aos do Parkinson

Não existe cura definitiva para a DCL, mas há tratamentos que ajudam a controlar sintomas e atrasar o progresso da doença como medicamentos, terapias ocupacionais e apoio multidisciplinar.

Augusto afirmou que este será o único pronunciamento oficial da família sobre o caso, pedindo respeito e compreensão nesse momento delicado.

Embora o cantor tenha se afastado dos palcos já com certa idade, este anúncio reacende as preocupações sobre sua saúde e destaca a necessidade de acompanhamento médico e apoio contínuo.

Imagem: Reprodução Internet