Mistério e violência: homem é encontrado morto e acorrentado em praia de Outeiro

Um caso chocante marcou a madrugada deste domingo (13) no distrito de Outeiro, em Belém. O corpo de um homem foi encontrado sem vida e preso com correntes na faixa de areia de um bar localizado na Avenida Beira-Mar, nas proximidades da praia. De acordo com informações da Polícia Militar, um morador da região avistou o corpo e acionou a guarnição, que rapidamente chegou ao local e isolou a área para o início das investigações.

Segundo relatos preliminares, o homem estava acorrentado com o mesmo tipo de corrente utilizado no bar para prender mesas e cadeiras, o que levanta a suspeita de que o objeto tenha sido utilizado como instrumento para cometer o crime.

A identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada, embora um familiar tenha comparecido ao local e prestado as primeiras informações às autoridades. A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela polícia, que busca identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias e motivações por trás do homicídio. A brutalidade do ocorrido chama atenção e gera preocupação entre os moradores do distrito, especialmente em um momento em que Outeiro celebra seus 132 anos de fundação.

Por: Thays Garcia

Imagem: Reprodução instagram