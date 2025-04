Aeroporto de Belém passará por grande transformação para a COP 30

O aeroporto internacional de Belém vai passar por uma grande ampliação para receber a COP30, que acontece em novembro. Segundo o ministério dos portos e Aeroportos, os investimentos fazem parte de um pacote de quase $ 10 bilhões para 55 aeroportos, sendo Belém, Guarulhos, e Congonhas os prioritários. A concessionária Norte da Amazônia Airports (Noa) informou que aplicará cerca de 450 milhões nas obras terminal.

As áreas de embarque serão quase triplicadas, ganhando novos mezaninos, praça de alimentação, sistemas modernos de climatização e energia 100% renovável. Além disso, será construído, um novo pátio de aeronaves e haverá melhorias em pistas e sinalização.

As obras que inicialmente estavam previstas para 2026, foram antecipadas e devem ser concluídas ainda este ano. A iniciativa faz parte de um investimento nacional de quase R$ 10 bilhões em aeroportos até 2026.

Para o diretor-presidente da Noa, Marco Antônio Migliorini, as obras marcam uma nova fase no transporte aéreo da região Norte. “Sabemos o quanto essas melhorias são esperadas e trarão avanços significativos em infraestrutura e qualidade no atendimento aos clientes” afirmou.

Por: Thays Garcia