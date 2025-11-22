Mosaico da torcida do Atlético na final da “Sula” é cancelado; entenda

Forte vento e ausência de cadeiras no Defensores del Chaco atrapalharam a festa da torcida do Galo

Pedro Leite, da Itatiaia

A torcida do Atlético decidiu cancelar o mosaico da final da Copa Sul-Americana contra o Lanús-ARG. Idealizador e líder do projeto, Thiago Scap foi às redes sociais neste sábado (22) informar que a ausência de cadeiras no Defensores del Chaco e o forte vento em Assunção atrapalharam a festa alvinegra.

“A gente iria fazer um mosaico de papel na entrada do time em campo. Só que, com o estádio sem cadeiras, o sol muito forte, o vento muito forte, os papéis (do mosaico) não estavam ficando no lugar. Impossível. A gente tentou de todas as maneiras, mas não deu jeito. Então, mosaico de papel cancelado”, disse Thiago Scap.

Mesmo sem mosaico, a torcida do Atlético pretende fazer a festa nas arquibancadas. Serão hasteadas diversas bandeirinhas nas cores preto e branco, além de balões e ‘barras de papel TNT’.

“Colocamos as bandeirinhas em toda a arquibancada. Assim que você chegar, pegue sua bandeirinha, porque o vento tá fazendo elas voarem também. Tente asteá-las o tempo todo. Como a gente não vai ter nossas bandeiras de mastro, quanto mais tempo a gente ficar com as bandeiras no ar, a festa vai ficar mais bonita”, pediu o organizador.

“A gente vai ter também a logística com as barras de TNT no momento devido. Mesma coisa quando a gente subir as barras, procure manter elas o mais tempo esticado possível pra festa ficar bonita. A gente vai ter os balões também no primeiro e no segundo tempo. A gente vai utilizá-la em dois momentos no jogo”, finalizou.

Final da Copa Sul-Americana

Em busca do primeiro título da Copa Sul-Americana, o Atlético terá pela frente o Lanús, da Argentina. As equipes se enfrentam às 17h (de Brasília) deste sábado (22), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A tendência é que tenha mais de 12 mil torcedores alvinegro no Paraguai.

Freguesia?

Atlético e Lanús carregam um histórico de confrontos antes da final da Copa Sul-Americana. Ao todo, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades – todas elas valendo título continental. Foram três vitórias para o Galo e um empate, o equivalente a um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados.

Pedro Souza/Atlético