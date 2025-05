Motociclista é morto a tiros na Sacramenta, em Belém

O motociclista Denis Diniz da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (15), no cruzamento da passagem São José com a avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém.

De acordo com informações repassadas pela Polícia, Denis foi surpreendido por dois homens que também estavam em uma moto. Eles atiraram várias vezes contra ele, que não resistiu e morreu ainda no local. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Amigos e moradores da área ficaram abalados com a cena. Um conhecido da vítima, identificado apenas como Edson, falou sobre quem era Denis:

“Ele era muito carismático, tinha uma loja na Barão e sempre foi muito respeitador. Conheço ele desde pequeno. Foi uma tristeza e uma surpresa”, lamentou.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia, realizado pela Polícia Científica do Pará (PCEPA). Segundo o perito criminal José Cordeiro, Denis foi atingido por sete tiros dois nas costas, três na região do glúteo e dois no braço esquerdo.

“Tudo indica que foi uma execução. Dois dos tiros atingiram órgãos vitais, como o coração e o pulmão. Os disparos foram feitos por trás, e a moto da vítima quase não se moveu após ele cair, o que mostra que ele estava em baixa velocidade no momento em que foi atacado”, explicou o perito.

Os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia e, até agora, ninguém foi preso. A Polícia Civil foi acionada e deve investigar o caso.

