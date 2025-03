Movimento “Breque Nacional” é aderido por entregadores de aplicativos em Belém e causa paralisação

Insatisfeitos com as condições trabalhistas da categoria, trabalhadores de Belém e Ananindeua que fazem entrega para aplicativos, foram as ruas nesta segunda feira (31) na avenida Augusto Montenegro adotando ao movimento “Breque nacional” que causou a paralisação das atividades da classe.

A manifestação que começou nesta segunda-feira é parte do movimento “Breque nacional” que busca reajustar as condições de trabalho e ganhos recebidos pelos trabalhadores.

Os entregadores de aplicativos alegam que se sentem prejudicados com o crescimento da violência contra a categoria nos últimos meses, como roubo de moto entre outros, causando insegurança durante a jornada de trabalho, eles também relatam a falta de direitos trabalhistas fundamentais, além do aumento da gasolina e o preço injusto da taxa de entrega.

As informações são de que a paralisação terá continuidade nesta terça-feira (01) de abril.

Por: Thays Garcia

Imagem: Agência Brasil