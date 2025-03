Lucyan Costa comanda 1ª Edição do “Baila Comigo?” neste sábado (5)

O artista da música brega contemporânea traz na sua essência o romantismo dos clássicos musicais paraenses das décadas 80-90 em show inédito o Grêmio Literário Português

Um dos maiores representantes do brega paraense na geração atual, Lucyan Costa comanda programação cultural “Baila Comigo?”, que vai ser realizada neste sábado, 5, no Grêmio Literário Português, a partir das 21h, ao lado de convidados como Jorginho Gomez e seus botos, mais o set completíssimo do DJ Márcio Lins, que juntos, prometem uma noite inesquecível ao ritmo que leva o Pará pro mundo todo.

Ao fazer jus ao seu emblemático álbum “A Volta do Brega Raiz”, Lucyan Costa é conhecido pelo seu som nostálgico carregado do encantar ritmo brega, patrimônio imaterial do Pará, que leva o público a fazer uma viagem sonora através dos anos 1980 e 1990, dentro da vertente do brega romântico que conquistou e conquista fãs do estilo musical.

Para as suas composições ricas em sentimentalismo e poesia, Lucyan tem como parceira artística sua mãe, a escritora e poeta Ana Meireles, que iniciou sua carreira na escrita ainda na adolescência, o que levou o músico a despertar o interesse pela poesia, despertando a musicalidade dentro de si.

“Ela sempre me incentivou a escrever e, lendo os poemas dela, percebi que eles poderiam ser letras de músicas, já que a maioria fala de paixão, amor, saudade, solidão… Um dia nos sentamos juntos, pegamos como base uma poesia dela que eu gostava muito e fomos trabalhando e assim surgiu ‘Melodia e Paixão’. Depois, fluiu e passamos a compor com frequência”, conta Lucyan acerca da sua relação com sua mãe.

Com quase uma década de atuação na cena musical paraense, o artista que traz o saudoso brega romântico, conquistou as noites na cidade, levando-o a ser um dos artistas de maior representatividade na música regional.

O evento vai contar com a presença do professor Marcelo Thinganá, precursor da dança de salão de Belém, desde os anos 1990, sendo professor de dança de Rolon Ho, um grande disseminador da dança de salão ritmada no Pará. O objetivo da primeira edição do evento “Baila Comigo?” é o de atrair o público amante de baile de salão, para casais, para amantes da dança como um todo, contando com um salão decorado, climatizado e ambientado para a festa.

Sobre Lucyan Costa

O cantor e compositor paraense, é um grande apaixonado pelo Brega. Em 2018, lançou sua carreira profissional, começando a tocar em eventos e casas de show em Belém, sempre tendo o Brega como carrochefe, especialmente os Clássicos.

Desde 2019 o músico passou a assumir cada vez mais as agendas dentro da cultura paraense, onde em 2019, assumiu a Sexta Bregosa na Lambateria, local especializado em música brega. Ainda neste ano, Lucyan Costa passou a integrar o quarteto de vocais dos Lambateiros do Trovão, grupo de percussão que desfilou no carnaval de 2020 no Circuito Mangueirosa. Devido a pandemia de covid-19, o artista precisou migrar para a internet, onde conquistou um público ainda maior, apreciador da sua música.

Serviço: Lucyan Costa comanda 1ª Edição do “Baila Comigo?”, neste sábado (5) a partir das 21h no Grêmio Literário Português com participação especial de diversos artistas e do professor de dança Marcelo Thinganá.