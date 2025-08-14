Mulheres de Peixe-Boi recebem crédito rural pela primeira vez com apoio da Emater

Peixe-Boi, 14 de agosto de 2025 Pela primeira vez, mulheres da Comunidade do Cedro, localizada no km 2 da rodovia PA-242, entre Peixe-Boi e Nova Timboteua, terão acesso a crédito rural em seus próprios nomes. A iniciativa é fruto de projetos elaborados pelo escritório local da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará) em parceria com entidades governamentais locais.

Maria Izabel Silva, de 42 anos, e sua filha Joice Peixoto, de 21 anos que pertencem à mesma família de terceira e quarta geração da região, sem titularidade sobre a terra serão beneficiadas com cerca de R$ 10 mil cada, por meio do Programa Nacional de Microcrédito Orientado (PNMO) do Banco da Amazônia (Basa). A previsão é que recebam os recursos até o fim de agosto.

Desde 2023, a atuação presencial da Emater em Peixe-Boi tem avançado em soluções para regularização fundiária e ambiental, por meio de parcerias com o Iterpa, a Prefeitura e a Semas. No fim de julho, a empresa entregou 11 cadastros ambientais rurais (CARs) e 11 cadastros nacionais da agricultura familiar (CAFs). Atualmente, cada família cultiva entre cinco e sete hectares.

Thomáz Wellington Nascimento, técnico agrícola e chefe do escritório local da Emater, destaca que esse é um momento histórico pois “reabre as portas das políticas públicas e legitima a existência dessa grande família”. Ele ressalta ainda que o reconhecimento oficial dessas mulheres e da juventude da comunidade valoriza tradições locais, fortalece a segurança alimentar e reduz os riscos de êxodo rural.

Maria Izabel lidera a produção de farinha d’água, que já ultrapassa uma tonelada por semana em dois fornos artesanais. Com o crédito, pretende dobrar a lavoura de mandioca e, ao lado do marido José Souza, de 44 anos, iniciar a criação de porcos. “A Emater é a melhor coisa que há. Ajuda bastante… nossos planos reviveram e conseguimos olhar para as atividades com visão de empreendedorismo, porque as oportunidades são reais”, celebrou ela.

Além disso, com a emissão do CAF, a jovem Maria Letícia Souza, de 19 anos grávida de um mês poderá acessar o auxílio-maternidade rural junto ao INSS.

Imagem: Agência Pará