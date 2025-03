Mundo – Número de católicos no mundo chega a 1,4 bilhão, com maior crescimento na África, afirma a Santa Sé

O número de católicos no mundo continua em ascensão, alcançando 1.406 bilhão de fiéis, conforme revelam os mais recentes dados do Vaticano. O crescimento se deu em todos os continentes, com a África liderando o aumento percentual, enquanto Europa e América apresentam desafios na retenção de fiéis e vocações sacerdotais.

A África teve um crescimento de 3,31% na população católica entre 2022 e 2023. A região conta agora com 281 milhões de fiéis, reforçando seu papel como um dos principais centros de expansão do catolicismo. Já a América mantém a maior parcela de católicos do mundo, com quase metade da população global de fiéis, destacando-se o Brasil, que segue como o país com mais católicos, totalizando 182 milhões.

Em contrapartida, a Europa apresenta um crescimento mais tímido, de apenas 0,2%, refletindo um cenário de estagnação religiosa no continente. A Oceania também registra índices de crescimento reduzidos, enquanto a Ásia mantém uma leve alta de 0,6%, com destaque para as Filipinas e a Índia, que concentram a maior parte dos católicos asiáticos.

NÚMERO DE SACERDOTES

O número de padres também reflete essa disparidade regional. Houve aumento no clero na África e na Ásia, enquanto a Europa, América e Oceania registraram quedas. Em 2023, o mundo contava com 406.996 sacerdotes, o que representa uma leve redução de 0,2% em relação ao ano anterior.

Além dos padres, os diáconos permanentes também cresceram em número, alcançando 51.433 em 2023, um aumento de 2,6%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela América e pela Oceania, onde essa função pastoral tem ganhado cada vez mais relevância.

Apesar do aumento geral no número de fiéis, a quantidade de religiosos professos continua em queda. O número de religiosas, por exemplo, caiu para 589.423 em 2023, com as maiores reduções registradas na Europa e na América do Norte. A África e partes da Ásia foram as únicas regiões que apresentaram um crescimento modesto no número de religiosas e religiosos.

Outro dado preocupante é a queda no número de seminaristas. Desde 2012, há uma diminuição constante no ingresso de novos candidatos ao sacerdócio. Entre 2022 e 2023, o número de seminaristas caiu 1,8%, totalizando 106.495. O único continente que contrariou essa tendência foi a África, com um aumento de 1,1%.

Fonte e imagem: Pleno.News