Neymar elogia Santos após cobrar “vergonha na cara”: “Time de parabéns”

Jogador foi expulso na derrota do Peixe para o Botafogo, neste domingo (1), pela 11ª rodada do Brasileirão

Julia Machado, da CNN

Neymar se pronunciou nas redes sociais após ser expulso na derrota do Santos para o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (1), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador lamentou o resultado e pediu desculpas à torcida pela falha, mas aproveitou para elogiar o desempenho do elenco santista em campo.

“O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem! Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza de que conseguiríamos os três pontos. Time tá de parabéns pelo jogo de hoje! Esses três pontos, pode colocar na minha conta”, escreveu Neymar.

A avaliação positiva acontece dias após o próprio jogador cobrar do elenco “vergonha na cara” para evitar o rebaixamento à segunda divisão. A declaração foi feita depois da derrota por 3 a 1 para o Red Bull Leipzig, em amistoso realizado na última quarta-feira (28), em Bragança Paulista.

Na mesma ocasião, Neymar afirmou ter retornado ao Santos por “solidariedade” ao clube, que enfrentava uma má fase.

Expulsão de Neymar

O camisa 10 recebeu um cartão amarelo ainda no primeiro tempo e, já na etapa final, foi expulso após marcar um gol com a mão.

A partida na Vila Belmiro pode ter sido a última do craque com a camisa do Santos, já que, suspenso, ele está fora do confronto contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (12), no Castelão.

O duelo marcará a rodada que antecede a pausa para o Mundial de Clubes. O contrato de Neymar com o Peixe termina no dia 30 de junho, e, até o momento, nem o jogador nem o clube sinalizaram uma possível renovação.

