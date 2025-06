Kaio Jorge, do Cruzeiro, marca gol mais rápido do Brasileirão 2025

Atacante marcou dois gols contra Palmeiras e se tornou artilheiro da equipe em jogos oficiais de 2025

Rômulo Giacomin, da Itatiaia

Atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge marcou dois gols contra o Palmeiras na noite deste domingo (1), no Mineirão, em Belo Horizonte.

O primeiro foi marcado com um minuto e 14 segundos, o que faz do tento o mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro.

O gol mais rápido do Brasileirão até então havia sido marcado por Guilherme Lopes na vitória do Red Bull Bragantino por 2 a 0 sobre o Vasco, nesse sábado (31).

O atacante celeste tem histórico de marcar gols rápidos. Em 2020, quando atuava pelo Santos, ele marcou o gol mais rápido da Libertadores de 2020.

Na ocasião, Kaio Jorge marcou um gol aos 11,4 segundos na goleada do Santos por 4 a 1 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro.

Gols de Kaio Jorge sobre o Palmeiras



Logo no primeiro minuto de partida, William cobrou escanteio, Kaiki desviou no primeiro pau e a bola sobrou limpa para Kaio Jorge escorar de cabeça.

O segundo gol saiu no terceiro minuto. Christian finalizou, a bola bateu em Jonathan Jesus e caiu nos pés de Kaio Jorge, que balançou as redes.

Artilharia do Cruzeiro

Os dois gols colocaram Kaio Jorge no topo da artilharia do Cruzeiro em jogos oficiais no ano. Com dez tentos, ele ultrapassou Gabigol, que tem nove em 2025.

“O trabalho em equipe no dia a dia vem me dando muita confiança Me sinto acolhido pela torcida do Cruzeiro e, graças a Deus, o primeiro tempo está saindo como a gente imaginava”, disse Kaio Jorge à Prime Video na saída para o intervalo.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro