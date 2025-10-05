Wagner Moura fala sobre futuro do cinema brasileiro no NYFF

O ator esteve presente no evento para divulgação de O Agente Secreto

Júlia Henn

Em uma fala concedida à página FilmUpdates durante sua participação no 63º Festival de Cinema de Nova York (NYFF63), o ator brasileiro Wagner Moura comentou sobre o estado atual do cinema no Brasil e suas expectativas para o futuro da sétima arte no país.

“O presente do cinema brasileiro é ótimo“, iniciou Moura. “Ano passado tivemos Ainda Estou Aqui, que foi um enorme sucesso. O Agente Secreto está participando de todos os grandes festivais mundo afora. Mas sabe o que mais está funcionando muito bem no Brasil atualmente? A democracia. E acho que são coisas que estão totalmente conectadas.“

“Quando você tem um país que acredita na democracia, luta por ela e não permite que maus hábitos retornem, isso inclui cultura, filmes, teatro, artes no geral. Cultura é uma parte essencial de uma democracia saudável. Portanto, dá pra pensar no futuro de uma forma muito positiva“, explicou o ator.

Ambientado em Recife, em 1977, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

A obra traça um panorama da sociedade e da política brasileira nos anos 70, tocando através dele em temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como ferramenta do controle totalitário.

O elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros. Udo Kier, de Bacurau, também está no filme. A direção é de Kleber Mendonça Filho (Bacurau), que também assina o roteiro.

No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto teve um resultado histórico levando para casa dois troféus: Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator. Por lá, o filme também levou a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.

No Brasil, O Agente Secreto chega aos cinemas em 6 de novembro com distribuição da Vitrine Filmes.