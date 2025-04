Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas bateu recorde de inscritos

A 20° Olimpiada Brasileira de Matemática atingiu um recorde histórico na edição deste ano, com o maior número de escolas e municípios inscritos, segundo o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) os números de escolas e cidades inscritos irão reunir cerca de 18, 6 milhões de estudantes que compõe o 6° ano do Fundamental, e o 3° ano do Ensino Médio. Chegando em 57.222 escolas de 5.566 cidades, garantindo uma cobertura de 99,93% dos municípios do Brasil.

Serão 8.450 medalhas nacionais, das quais 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, 51 mil certificados de menção honrosa, todos distribuídos pela OBMEP, com o intuito de incentivar a participação dos alunos. Os melhores desempenhos estaduais, também serão premiados com mais de 20 mil medalhas.

A primeira fase da olimpíada acontece no dia 3 de junho, e a última fase prevista para outubro de 2025, para os estudantes participantes que ganharem, receberam medalhas de ouro, prata, e bronze que garante a inclusão dos premiados em aulas avançadas de matemática. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico também oferta uma bolsa de R$ 300 para estudantes de escolas públicas, todas essas premiações são promovidas pelo Programa de Iniciação Cientifica Junior.

Por: Thays Garcia