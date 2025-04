Cine Líbero Luxardo: ‘Onda Nova’ e ‘Oeste Outra Vez’ em estreia

Na próxima quarta-feira (09), o Cine Líbero Luxardo promove debate sobre o filme ‘Milton Bituca Nascimento’.

O Cine Líbero Luxardo apresenta duas estreias nesta quinta-feira (3): “Onda Nova”, de Icaro C. Martins, e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi. Além disso, na quarta-feira (9), às 19h, o cinema promove um debate especial sobre o documentário “Milton Bituca Nascimento”, com a participação do crítico de cinema Marco Moreira e do radialista Edgar Augusto.

Um filme marcado pela censura na ditadura militar, “Onda Nova” chega ao Cine Líbero Luxardo nesta quinta-feira (3) em versão remasterizada. A obra de Ícaro Martins e José Antonio Garcia retrata a luta de um time de futebol feminino em 1983, ano em que a modalidade foi regulamentada no Brasil. Com o apoio de jogadores como Casagrande, Pitta e Wladimir, as garotas superam preconceitos e desafios pessoais, visando um jogo internacional.

Em “Oeste Outra Vez”, Erico Rassi transporta o público para o sertão goiano, onde acompanhamos a trágica história de Totó (Ângelo Antônio) e Durval (Babu Santana). Abandonados pela mesma mulher, eles desenvolvem uma rivalidade intensa e destrutiva. Inspirado no faroeste clássico, o filme explora a angústia e a amargura da perda.

“Vitória” e “Milton Bituca Nascimento”, sucessos de público na primeira semana, retornam ao Cine Líbero Luxardo para novas sessões. “Vitória”, de Andrucha Waddington, narra a história de uma senhora (Fernanda Montenegro) que filma traficantes no Rio de Janeiro e colabora com a polícia. Inspirado em fatos reais, o filme gerou debates sobre a representatividade da verdadeira Vitória, Joana Zeferino da Paz, uma mulher negra. Segundo relatos, Joana se sentiu honrada pela interpretação de Fernanda Montenegro.

“Milton Bituca Nascimento” celebra a despedida de Milton Nascimento dos palcos, acompanhando sua última turnê. O filme explora a complexidade de sua música e os mistérios de sua obra, convidando o público a refletir sobre a alma brasileira e a dimensão global do artista, investigando suas raízes musicais no Brasil.

Veja a programação:

03/04

16h: MILTON BITUCA NASCIMENTO, 1H55

18h10: ONDA NOVA, 1H45

20h10: OESTE OUTRA VEZ, 1h40

04/04

16h: VITÓRIA, 1H50

18h05: OESTE OUTRA VEZ

20h: ONDA NOVA

05/04

16H: OESTE OUTRA VEZ

17H55: MILTON BITUCA NASCIMENTO

20H05: ONDA NOVA

06/04

16H: ONDA NOVA

18H: VITÓRIA

20H05: OESTE OUTRA VEZ

07/04

15h50: OESTE OUTRA VEZ

17h45: MILTON BITUCA NASCIMENTO

19H55: VITÓRIA

08/04

15h50: VITÓRIA

17H55: MILTON BITUCA NASCIMENTO

20H05: ONDA NOVA

09/04

15h: VITÓRIA

17h05: ONDA NOVA

19h: SESSÃO DEBATE MILTON BITUCA NASCIMENTO

*Com Marco Moreira e Edgar Augusto

Serviço:

Cine Líbero Luxardo

Avenida Gentil Bittencourt, 650 | (Fundação Cultural do Pará) – Nazaré – Belém/Pará

Ingresso: Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento: Nesta semana a bilheteria receberá apenas pagamentos em dinheiro,

A bilheteria abre uma hora antes das sessões | Lotação: 98 lugares

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição

Realização: Fundação Cultural do Pará | Governo do Estado do Pará.