sexta-feira, maio 22, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Operação “Escudo Feminino II” prende 41 agressores e reforça proteção às mulheres no Pará

Ação mobilizou cerca de 900 agentes de segurança pública e realizou mais de mil atendimentos em dois dias

Lançada anteontem, segunda-feira, 18, pela governadora do Pará, Hana Ghassan, a operação “Escudo Feminino II” efetuou 41 prisões de agressores em flagrante, em dois dias de atuação, aponta balanço divulgado às 18h de ontem, terça-feira, 19. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação também realizou mais de mil atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade em 85 municípios paraenses.

A operação mobilizou cerca de 900 agentes das forças de segurança pública, que atuaram de forma integrada em ações de fiscalização de medidas protetivas, cumprimento de mandados, reforço do policiamento ostensivo e atendimento especializado às vítimas de violência doméstica e familiar.

Durante os dois dias de ação, foram ainda fiscalizadas 570 medidas protetivas e registradas 138 ocorrências, atendidas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Também foram apreendidas três armas de fogo.

PROTEÇÃO ÀS MULHERES

Ao lançar a segunda fase da operação, Hana Ghassan reforçou que o Estado seguirá intensificando as ações de combate à violência contra a mulher em todas as regiões do Pará.

“A Operação Escudo Feminino mostra que, no Pará, agressor de mulher não tem paz. Durante a ação, as forças de segurança estiveram nas ruas para fiscalizar medidas protetivas, cumprir mandados e reforçar a proteção às mulheres do Estado. Essa atuação é um recado claro de que a violência contra a mulher será combatida com firmeza e presença do Estado, antes que se transforme em tragédia”, afirmou a governadora.

AÇÕES EM TODO O ESTADO

A operação ocorreu simultaneamente nas 16 Regiões Integradas de Segurança Pública, com reforço das ações nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), ampliação do atendimento pelo número 190 e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas vigentes.

A ação também contou com o emprego das lanchas rosas em Belém e no município de Breves, fortalecendo o atendimento especializado às populações ribeirinhas e ampliando o alcance das equipes de segurança.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Ed-Lin Anselmo, destacou que a integração entre os órgãos estaduais fortalece a resposta rápida às vítimas e amplia a presença das forças de segurança nos municípios.

“A integração das forças de segurança tem impacto direto na proteção das mulheres paraenses. Vamos continuar ampliando ações preventivas, fortalecendo o atendimento às vítimas e aprimorando ferramentas que garantam respostas rápidas e eficazes”, destacou.

TECNOLOGIA COMO ALIADA

Durante a operação, também foram intensificadas as orientações sobre a plataforma “SOS Mulher – Proteção Sem Palavras”, lançada pelo Governo do Estado em abril deste ano. A ferramenta permite atendimento ágil por meio da integração direta com o número 190.

Com cadastro prévio no site da segup (segup.pa.gov.br), a mulher passa a ser identificada automaticamente ao acionar o serviço de emergência, mesmo sem precisar se comunicar verbalmente. A tecnologia permite ainda o monitoramento em tempo real da localização da vítima, garantindo o envio imediato das equipes ao local da ocorrência.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Jogo entre Paysandu x Nacional-AM terá arrecadação de alimentos como parte da Semana Nacional da Conciliação
Próximo artigo
Novo bloqueio judicial automático de contas exige atenção de devedores

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
GovPa_UsiPazDomEliseu_WebBanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315