Operação “Escudo Feminino II” prende 41 agressores e reforça proteção às mulheres no Pará

Ação mobilizou cerca de 900 agentes de segurança pública e realizou mais de mil atendimentos em dois dias

Lançada anteontem, segunda-feira, 18, pela governadora do Pará, Hana Ghassan, a operação “Escudo Feminino II” efetuou 41 prisões de agressores em flagrante, em dois dias de atuação, aponta balanço divulgado às 18h de ontem, terça-feira, 19. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação também realizou mais de mil atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade em 85 municípios paraenses.

A operação mobilizou cerca de 900 agentes das forças de segurança pública, que atuaram de forma integrada em ações de fiscalização de medidas protetivas, cumprimento de mandados, reforço do policiamento ostensivo e atendimento especializado às vítimas de violência doméstica e familiar.

Durante os dois dias de ação, foram ainda fiscalizadas 570 medidas protetivas e registradas 138 ocorrências, atendidas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Também foram apreendidas três armas de fogo.

PROTEÇÃO ÀS MULHERES

Ao lançar a segunda fase da operação, Hana Ghassan reforçou que o Estado seguirá intensificando as ações de combate à violência contra a mulher em todas as regiões do Pará.

“A Operação Escudo Feminino mostra que, no Pará, agressor de mulher não tem paz. Durante a ação, as forças de segurança estiveram nas ruas para fiscalizar medidas protetivas, cumprir mandados e reforçar a proteção às mulheres do Estado. Essa atuação é um recado claro de que a violência contra a mulher será combatida com firmeza e presença do Estado, antes que se transforme em tragédia”, afirmou a governadora.

AÇÕES EM TODO O ESTADO

A operação ocorreu simultaneamente nas 16 Regiões Integradas de Segurança Pública, com reforço das ações nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), ampliação do atendimento pelo número 190 e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas vigentes.

A ação também contou com o emprego das lanchas rosas em Belém e no município de Breves, fortalecendo o atendimento especializado às populações ribeirinhas e ampliando o alcance das equipes de segurança.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Ed-Lin Anselmo, destacou que a integração entre os órgãos estaduais fortalece a resposta rápida às vítimas e amplia a presença das forças de segurança nos municípios.

“A integração das forças de segurança tem impacto direto na proteção das mulheres paraenses. Vamos continuar ampliando ações preventivas, fortalecendo o atendimento às vítimas e aprimorando ferramentas que garantam respostas rápidas e eficazes”, destacou.

TECNOLOGIA COMO ALIADA

Durante a operação, também foram intensificadas as orientações sobre a plataforma “SOS Mulher – Proteção Sem Palavras”, lançada pelo Governo do Estado em abril deste ano. A ferramenta permite atendimento ágil por meio da integração direta com o número 190.

Com cadastro prévio no site da segup (segup.pa.gov.br), a mulher passa a ser identificada automaticamente ao acionar o serviço de emergência, mesmo sem precisar se comunicar verbalmente. A tecnologia permite ainda o monitoramento em tempo real da localização da vítima, garantindo o envio imediato das equipes ao local da ocorrência.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias