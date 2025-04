Palestras e mesas-redondas abordam saúde, meio ambiente e mudanças climáticas

As inscrições podem ser feitas no dia do evento e os interessados devem doar 1kg de alimento não perecível

Em contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, na próxima terça-feira (15), é realizado o “I Simpósio Multidisciplinar de Saúde e Ambiente: Um olhar para a COP30”. O evento é organizado pela Universidade da Amazônia (UNAMA), por meio da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva e Parasitologia (LASCP). As palestras acontecem no auditório David Mufarrej e as inscrições podem ser feitas no dia do evento, sendo necessário doar 1kg de alimento não perecível.

O debate tem como objetivo discutir os impactos da crise climática para a saúde e qualidade de vida de pessoas e animais, apontando alternativas sustentáveis e o desenvolvimento tecnológico para reverter as sequelas socioambientais. O Simpósio faz parte do calendário de ações voltadas à COP30, sob coordenação de João Cláudio Arroyo, presidente do Comitê da COP na Universidade da Amazônia. A programação é conduzida pelas professoras Luciana Nascimento e Luciana Oliveira, orientadoras da LASCP.

“A qualidade de vida humana e animal é impactada com as mudanças climáticas. Precisamos debater e articular maneiras de enfrentamento à crise ambiental. Esse é um assunto emergencial e não interessa somente especialistas, mas também a sociedade como um todo”, afirma a orientadora e professora do curso de Nutrição da UNAMA, Luciana Nascimento.

O credenciamento começa às 8h. Confira o horário da programação:

9h – Abertura do Simpósio;

9h15 – Palestra Magna – “Mudanças climáticas e saúde pública”;

10h – “Saúde planetária: um novo paradigma para o bem-estar global”;

11h – “A importância da educação ambiental na promoção da saúde”;

11h45 – “Cidades sustentáveis e saudáveis: como o urbanismo impacta o bem-estar?”;

11h45 – Subtema 1: “Planejamento urbano e o bem-estar físico e mental dos cidadãos”;

12h30 – Subtema 2: “Planejamento de cidades para enfrentar desastres naturais e os efeitos das mudanças climáticas”;

18h – “Poluição do ar e doenças respiratórias: causas, consequências e soluções”;

18h45 – “A importância da alimentação sustentável para a saúde humana e planetária”;

19h – “Poluição ambiental e a relação com a saúde mental”;

19h45h – “ Emergência climática e doenças negligenciadas: um novo desafio global”;

19h45h – Subtema 1: “Influência das alterações ambientais na epidemiologia das viroses”;

20h30h – Subtema 2: “Impacto do desmatamento e queimadas na epidemiologia das doenças parasitárias”.