Horário de venda de açaí é normatizado pela Prefeitura de Belém

Nova portaria define horário de atacado do açaí no Ver-o-Peso: das 19h às 7h a partir de amanhã (15).

Atendendo ao pedido da ACPAB, a Prefeitura de Belém, via Sedcon, oficializou hoje (14) o horário de 19h às 7h para a venda de açaí por atacado na Feira do Ver-o-Peso. A nova regra entra em vigor amanhã, terça-feira (15).

Cerca de 3 mil trabalhadores do Ver-o-Peso serão beneficiados com a medida, que visa aumentar a oferta de açaí em Belém e, consequentemente, tornar o preço mais justo para a população. O secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, explica que a restrição do horário de atacado busca equilibrar o mercado frente à alta dos preços.

A assinatura da portaria, que contou com a presença de representantes da ACPAB, incluindo seu presidente Waldiney Ribeiro, foi celebrada por Jhoy Rochinha, diretor da associação. Ele destacou que o novo horário ordenará o trabalho, conservará o açaí nas feiras e impedirá o escoamento para outros estados durante a tarde, garantindo mais oferta para Belém. Rochinha agradeceu à Prefeitura e à Sedcon pela medida.

Foto Reprodução: Ag.Belém