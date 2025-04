Elis Regina 80 Anos ganha show em homenagem por Alba Mariah, na capital paraense.

A cantora Alba Mariah, aclamada como a maior intérprete da obra de Elis Regina no estado do Pará, apresenta o show “Elis Vive” em homenagem aos 80 anos de nascimento da célebre artista da MPB. O espetáculo acontecerá em 24 de abril (quinta-feira), no Teatro Margarida Schivasappa, às 20h. O espetáculo é uma reedição especial das apresentações com canções da “Pimentinha” já realizadas por Alba e que arrebataram o público paraense ao longo de 15 anos. Ingressos à venda no Sympla.

“Sempre me pedem para repetir esse show, mas cheguei ao momento de encerrar esse ciclo de trabalho, que foi maravilhoso e me trouxe muita felicidade e reconhecimento artístico”, anuncia Alba Mariah. Por isso, “Elis Vive” tem um sabor de despedida em grande estilo e, pela primeira vez, será apresentado em um teatro.

O show terá as participações especiais de Andréa Pinheiro, João da Hora e Floriano. Os artistas serão acompanhados pela banda formada por Antônio Abenatar (sopro), Taylan (baixo), William Jardim (guitarra), Tomás Vieira (bateria) e João Daibes (piano).

Dona de uma interpretação marcante, Alba emociona e convida o público a cantar junto os sucessos consagrados da estrela gaúcha, assim como as canções consideradas “lado B”, ou seja, aquelas menos tocadas, mas que são verdadeiras pérolas do repertório de Elis.

O show “Elis Vive” passeia por sucessos como “Como nossos pais” (Belchior), “Romaria” (Renato Teixeira), “Casa no Campo” (José Rodrigues Trindade e Luís Otávio Carvalho), “Gracias a La Vida” (Violeta Parra Sandoval), “Me Deixas Louca” (Paulo Coelho e Armando Manzanero) e “Atrás da Porta” (Chico Buarque e Francisco Hime). Alba Mariah vai trazer para esse show especial novas interpretações do repertório de Elis ainda não trabalhadas por ela, como “Zambi” (Vinicius de Moraes e Edu Lobo), “Bodas de Prata” (Aldir Blanc e João Bosco), “Conversando no Bar” (Milton Nascimento) e “La Nuit de Mon Amour” (a versão francesa gravada por Elis de “A noite do meu bem”, de Dolores Duran).

Grande Elis

No último dia 17 de março, Elis Regina completaria 80 anos. Ela teve uma importância magnífica na história da Música Popular Brasileira (MPB), pois ajudou a redefinir a própria MPB, com interpretações de drama e de indignação. A artista conquistou fãs no Brasil e no exterior com seu talento, potência vocal e musicalidade marcantes. Elis silenciou em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos. Porém, 43 anos depois, a sua obra continua mais viva do que nunca, atravessando gerações. São 3 milhões de ouvintes mensais da artista somente no Spotify.

Filha musical

“Esse projeto (homenagem a Elis) surgiu do desejo de trazer materialidade aos trabalhos musicais eternizados por grandes nomes da música brasileira, em uma celebração da memória musical e da cultura”, recorda Alba Mariah. “O show para a Elis é uma forma de agradecimento a essa artista consagrada com que compartilho afinidades musicais e políticas. Ela deixou um vazio, que procuro preencher um pouco com esse trabalho feito com carinho”, destaca.

Indiscutivelmente, ao longo desses 15 anos cantando Elis Regina, Alba Mariah tornou-se referência na interpretação dessa artista, no Pará. Para muitas pessoas da plateia da paraense, a voz dela é semelhante à da gaúcha. “Fico muito lisonjeada com as comparações que fazem do meu trabalho. Acredito que eu tenho uma ‘entrega’ (interpretação) parecida, com muita emoção”, avalia. “Mas também me sinto tímida, porque a Elis é enorme, ela canta de forma única. Sou agradecida por verem a Elis na minha interpretação. Ela tem uma influência grande na minha vida. Me considero uma guardiã da obra dela, uma filha musical”.

Serviço:

Show “Elis Vive”por Alba Mariah

Dia: 24/04 (quinta-feira)

Hora: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, do Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650, esquina com Tv Rui Barbosa, bairro de Nazaré)

Ingressos à R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) à venda no Sympla https://www.sympla.com.br/evento/elis-vive-por-alba-mariah/2875153 e também na bilheteria do teatro na data do espetáculo.