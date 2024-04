Palmeiras: o Time da Virada! Tricampeão Paulista 2024 após derrotar o Santos no Allianz Parque

O Time da Virada é assim que o Palmeiras está sendo chamado depois de vencer o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque e conquistar o tricampeonato paulista na noite de domingo(7). No jogo de ida o Peixe levou a melhor e venceu o Verdão por 1 a 0, e tinha como vantagem o empate, no entanto, o resultado não se repetiu a favor do Santos.

O Palmeiras conquista o seu 26º título, com isso se torna o segundo time com o maior número de vitórias no Campeonato Paulista, ficando atrás apenas do Corinthians, que soma 30 vitórias. O Santos e o São Paulo estão empatados em terceiro lugar, com 22 vitórias cada.

Foto Reprodução Instagram santosfc: RaulBaretta_Photo

O Adversário

Não é a primeira vez que o Santo fica na vice-liderança diante do Palmeiras, essa história vem se arrastando ao longo dos anos, em 2015 pela Copa do Brasil, 2016 pelo Brasileirão, 2020 pela libertadores e 2022 pela Copinha.

Palmeiras e suas conquistas

Um breve resumo sobre a trajetória do Palmeiras que chama atenção é o fato de que essa é a segunda vez na história que o Verdão conquista o título do Paulistão consecutivamente. A primeira vez foi nos anos de 1932, 1933 e 1934. E o fenômeno se repete nos anos de 2022, 2023 e agora em 2024.

Curiosidade

Essa é a nona vez que o Palmeiras é campeão, no Allianz Parque. Em novembro de 2014, ano de inauguração do local, o clube conquistou o Campeonato Paulista em 2020, 2022, 2023 e 2024, a copa do Brasil em 2015 e 2020, o Campeonato Brasileiro em 2016 e 2022 e a Recopa Sul-Americana em 2022.

O Técnico Abel Ferreira

Se tem uma coisa que o técnico português é especialista, é em reverter resultados, não é atoa que o verdão está sendo chamado de time da variada. Em 2022, o Palmeiras perdeu para o São Paulo no jogo de ida por 3 a 1, mas o verdão não baixou a cabeça, a não ser para golear o São Paulo por 4 a 0 no jogo de volta, e conquistando o campeonato paulista daquela ano.

Em 2023, também pelo jogo de ida, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Água Santa. E novamente, sob a necessidade de se sair dessa situação, na partida de volta, não titubeou e venceu por 4 a 0, conquistando em casa seu bicampeonato.

A Era Abel é marcada por vitórias que cabem nos dedos das mãos ou dos pés, já que estamos falando de futebol. São dez títulos pelo Verdão:

Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023), e agora o Paulistão (2024). Em números de taças pelo clube Abel se iguala a Oswaldo Brandão na lista de treinadores mais vezes campeãs pelo clube.

Foto Reprodução Instagram Palmeiras: Fabio Menotti – Técnico Abel Ferreira

Foto Destaque: Reprodução Instagram Palmeiras

Por Marina Moreira