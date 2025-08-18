Papão afunda na lanterna ao perder por 2 a 0 para a Chapecoense, que está no G4

O Paysandu voltou a perder neste domingo, 17, agora, na Arenda Condá, para a Chapecoense, e estaciona na lanterna do Campeonato Brasileiro, Série B. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

A última vitória do Bicola aconteceu no dia 19 de julho, quando goleou, por 5 a 2, o Coritiba, na casa do adversário.

Com mais um resultado péssimo, aumenta a pressão da diretoria e da Fiel contra a equipe de Claudinei Oliveira que, entretanto, perde pela primeira vez em uma sequência de vitórias e vários empates.

Só que, a situação do Papão, é dramática como nunca esteve na história recente do clube alviceleste. O clube tem amplas chances de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, não obstante ainda tenha muitas possibilidades de deixar a zona de rebaixamento.

O que acontece, é que vários clubes que estavam na situação do Paysandu, se saíram e foram crescendo na competição, ao passo que o time paraense não conseguiu se reabilitar tanto tecnicamente quanto pelo fato de seus concorrentes dispararem na sequência de jogos.

Agora, Papão soma 21 pontos, está na vice-lanterna e a Chape, 37, na terceira colocação, está na elite da tabela de acesso à Série A. O Paysandu volta ao gramado no dia 24 deste mês, oportunidade em que vai enfrentar o Operário, em Belém. Precisa do apoio total da Fiel, da comissão técnica e de um bom desempenho para emplacar uma vitória.

Da Redação/Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu