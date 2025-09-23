Belém recebe primeiro evento no Brasil sobre a Missão Biomass da Agência Espacial Europeia

De 30 de setembro a 2 de outubro de 2025 (terça a quinta-feira), Belém será sede do primeiro evento no Brasil dedicado à Missão Biomass, da Agência Espacial Europeia (ESA). Intitulado “Cooperação Brasil e Agência Espacial Europeia em dados e aplicações de Observação da Terra da Missão Biomass”, o encontro ocorrerá no auditório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Amazônia – Coordenação Espacial da Amazônia, instalado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, reunindo especialistas nacionais e internacionais.

Lançada em abril deste ano, a Missão Biomass visa mapear com precisão a biomassa florestal do planeta e quantificar os estoques de carbono das florestas. O satélite opera com o primeiro radar de banda P em órbita, tecnologia capaz de penetrar a cobertura de nuvens e a copa das árvores para captar informações inéditas sobre a estrutura tridimensional das florestas.

O evento é resultado de uma parceria entre a ESA, o Inpe e a Agência Espacial Brasileira (AEB), e conta com o apoio da Selper Brasil, do PCT Guamá e da Fundação Guamá – que administra o Parque. A programação inclui sessões técnicas conduzidas por especialistas da ESA, painéis com pesquisadores da região amazônica e apresentações de estudos sobre sensoriamento remoto por radar e integração com sistemas nacionais de monitoramento florestal.

REDES DE PESQUISA

Voltado para pesquisadores, estudantes de pós-graduação, servidores de agências ambientais, representantes da indústria de geotecnologia e ONGs, o encontro busca capacitar usuários no uso dos dados gerados pela missão. A iniciativa pretende fortalecer redes de pesquisa e aplicações, que vão desde o combate ao desmatamento até o avanço científico sobre o ciclo do carbono na Amazônia e em outros biomas.

Segundo a coordenadora do Inpe Amazônia, Alessandra Gomes, o evento reforça o protagonismo da região em agendas globais sobre clima e sustentabilidade. “Será o primeiro evento nacional sobre este satélite, e o Inpe Amazônia foi escolhido para sediar por conta de parcerias do Inpe com a ESA em acordos e experiências anteriores de capacitação realizadas em Belém. Trata-se de um evento pré-COP30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), que visa trazer para a Amazônia encontros de relevância para a floresta tropical e análises sobre biomassa e estoques de carbono, importantes para estudos das mudanças climáticas”, informou.

REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO

O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com as parcerias da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), e gestão da Fundação Guamá.

É o primeiro parque tecnológico da região Norte do Brasil, e visa estimular a pesquisa aplicada e o empreendedorismo inovador e sustentável, a fim de melhorar a qualidade de vida da população.

Localizado às margens do Rio Guamá, que dá nome ao complexo, o PCT está situado entre os campi das duas universidades, e conta com um ecossistema rico em biodiversidade, estendendo-se por 72 hectares, destinados a edificações e à Área de Proteção Ambiental (APA) da Região Metropolitana de Belém.

O complexo conta com mais de 90 empresas entre residentes e associadas, 17 laboratórios com mais de 400 pesquisadores, 44 patentes e uma escola técnica.

O PCT Guamá integra a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e International Association of Science Parks and Areas of Innovation (Iasp), e faz parte do maior ecossistema de inovação do mundo.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias