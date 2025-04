Semas defende integração entre clima e biodiversidade em preparação para a COP30

Durante um webinar promovido pela Abema (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão, reforçou a importância de políticas ambientais integradas como parte do processo preparatório “De Cali a Belém” para a COP30. O evento, realizado virtualmente na última quinta-feira (10), inaugurou uma série de encontros voltados à construção de uma agenda unificada entre as convenções internacionais sobre clima, biodiversidade e desertificação.

Romão destacou a urgência de superar a fragmentação das políticas ambientais globais e defendeu que o setor privado deve ocupar um papel central nas soluções para a crise climática. Ele também alertou que a recente crise sanitária foi, essencialmente, uma crise de biodiversidade, e que outras podem surgir se essa agenda não for tratada com a mesma seriedade dedicada ao clima.

O secretário ressaltou o protagonismo do Pará na promoção de políticas públicas sustentáveis, com foco em soluções baseadas na natureza — como a bioeconomia, a restauração de áreas degradadas e projetos de REDD+. Essas ações, segundo ele, geram renda, sequestram carbono e contribuem para a qualidade ambiental.

Diante do aumento de eventos climáticos extremos, Romão defendeu que a experiência acumulada nos mecanismos de financiamento climático seja estendida à biodiversidade, e que os dois temas avancem juntos, por meio de diálogo contínuo entre os diferentes atores e agendas.

Por: Thays Garcia

Foto: Agência Pará