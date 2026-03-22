Pará integra o maior mutirão da história do SUS e amplia acesso à saúde da mulher em todo o Estado

Com mais de 13 mil procedimentos previstos, ação mobiliza 42 unidades em 25 municípios e reforça a oferta de exames, cirurgias e métodos contraceptivos na rede pública

Por Giullianne Dias (SESPA)

O Pará participa, neste final de semana, do maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado exclusivamente à saúde da mulher. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com Estados e municípios, integra o programa “Agora Tem Especialistas” e ocorre simultaneamente em todo o País, com a expectativa de realizar cerca de 230 mil procedimentos. No Pará, mais de 13 mil atendimentos estão sendo realizados em 42 estabelecimentos de saúde distribuídos em 25 municípios.

A ação, realizada no mês dedicado às mulheres, tem como foco ampliar o acesso a serviços especializados, reduzir filas e garantir mais agilidade nos diagnósticos e tratamentos. Os atendimentos são regulados, ou seja, priorizam pacientes já inseridas no sistema de regulação estadual, garantindo organização e eficiência no fluxo assistencial.

Secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Ivison Carvalho

O secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Ivison Carvalho, destacou a dimensão da mobilização e o impacto direto na vida das mulheres paraenses. “Esse mutirão mostra a força da integração entre o governo do Estado, o Ministério da Saúde e os municípios para garantir que os serviços cheguem de forma mais rápida e resolutiva para quem precisa. Estamos levando atendimento especializado para todas as regiões do Pará, reduzindo o tempo de espera e ampliando o cuidado com a saúde da mulher. Um exemplo desse esforço é o município de Redenção, no sudeste do estado, que teve um papel de destaque nessa mobilização, com uma grande oferta de serviços à população. Esse é o caminho: trabalhar de forma integrada para fortalecer o SUS e garantir mais acesso e dignidade às mulheres paraenses”, afirmou.

Representante do Ministério da Saúde no Pará, a assessora técnica Lena Peres

Representando o Ministério da Saúde no Pará, a assessora técnica Lena Peres reforçou o caráter histórico da iniciativa e a abrangência nacional da ação.“Esse mutirão nunca aconteceu antes. Estamos nas 27 unidades federativas, com cerca de 230 mil procedimentos em todo o país. Queremos ampliar ainda mais essa participação nos próximos mutirões, envolvendo cada vez mais municípios e fortalecendo o acesso das mulheres aos serviços de saúde”, destacou.

Atendimento especializado e redução de filas

Em Belém, capital que integra o grupo das 21 cidades participantes, unidades como o Hospital da Mulher do Pará, Santa Casa, Unidade de Referência Materno Infantil e Hospital Ophir Loyola concentram parte dos atendimentos, com oferta de exames de média e alta complexidade, cirurgias e inserção de implantes contraceptivos.

No Hospital da Mulher do Pará, cerca de 300 atendimentos estão sendo realizados, incluindo 150 implantes subdérmicos contraceptivos, exames de tomografia e ressonância magnética, além de cirurgias ginecológicas e reconstrutoras.

A diretora da unidade destacou o impacto direto da ação na assistência. “As pacientes do SUS têm a oportunidade concreta de acesso a serviços essenciais, com qualidade e agilidade. O objetivo é reduzir filas, acelerar diagnósticos e garantir mais autonomia e cuidado integral à saúde da mulher”, afirmou Nelma Machado.

Gilcilene Almeida, dona de casa, moradora de Ananindeua. Foi ao hospital em busca de exames

A dona de casa Gilcilene Almeida, de 41 anos, moradora de Ananindeua, foi uma das beneficiadas com exame de alta complexidade e relatou a importância do acesso.

“Eu já vinha sentindo muitas dores e consegui chegar até aqui. Isso é uma porta que se abre para as mulheres. A gente passa por vários atendimentos e aqui consegue um exame mais completo, com mais qualidade”, disse.

Já a jovem Amanda Martins, de 23 anos, destacou a importância do planejamento reprodutivo após receber o implante contraceptivo. “É muito importante, principalmente para quem não tem condições de pagar. Agora posso me planejar melhor, com segurança”, contou.

Santa Casa acelera cirurgias e exames

diretora técnica assistencial da Santa Casa, Norma Assunção

Na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, o mutirão também teve forte impacto na redução da demanda reprimida. Ao longo da ação, foram realizados mais de 200 exames de imagem, implantes contraceptivos e 13 cirurgias ginecológicas e mamárias.

A diretora técnica assistencial da unidade, Norma Assunção, ressaltou a importância da estratégia para dar celeridade aos atendimentos. “Pegamos pacientes que estavam em fila e já conseguimos reduzir essa espera. O mutirão acelera processos que, pela alta demanda, acabam sendo mais lentos. Assim conseguimos entregar à população aquilo que ela precisa com mais rapidez”, explicou.

Entre as pacientes atendidas, a estudante Giovana dos Santos, de 17 anos, destacou o acesso gratuito ao método contraceptivo. “É muito importante para quem não tem condições de pagar. Ajuda a prevenir a gravidez e dá mais segurança para a gente”, afirmou.

A paciente Maria Vilaça, que realizou exame de imagem, também destacou o impacto do atendimento. “Isso melhora muito a nossa saúde. Para quem não pode pagar, é uma oportunidade muito grande”, disse.

Já Flávia Araújo Barbosa, que veio do Marajó para realizar cirurgia, ressaltou o acolhimento recebido. “Estou sendo muito bem atendida. A expectativa é voltar melhor e com mais qualidade de vida”, relatou.

Ampliação do acesso em todo o Estado

Outras unidades, como a Unidade de Referência Materno Infantil, também participaram da mobilização com atendimentos em especialidades como ginecologia, endocrinologia e exames de imagem, além da inserção de implantes contraceptivos.

A jovem Alice, de 18 anos, atendida na unidade, destacou a experiência. “Foi muito tranquilo, não doeu nada. Essa iniciativa é maravilhosa e mostra o quanto o SUS é importante para a população”, afirmou.

O mutirão envolve uma ampla rede de parceiros, incluindo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), hospitais filantrópicos, universitários e federais, fortalecendo a capacidade de resposta do SUS em todo o País.

Mais acesso e cuidado para as mulheres

A estratégia integra um conjunto de ações do programa “Agora Tem Especialistas”, que busca ampliar o acesso à saúde especializada e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS.

Com a mobilização inédita e de grande escala, o Pará reforça seu papel na ampliação da assistência à saúde da mulher, levando atendimento mais rápido, humanizado e resolutivo para milhares de paraenses.

Os atendimentos continuam neste domingo (22), conforme a programação específica de cada unidade de saúde.



Foto: Ascom Santa Casa