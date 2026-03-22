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Pará integra o maior mutirão da história do SUS e amplia acesso à saúde da mulher em todo o Estado

Com mais de 13 mil procedimentos previstos, ação mobiliza 42 unidades em 25 municípios e reforça a oferta de exames, cirurgias e métodos contraceptivos na rede pública

Por Giullianne Dias (SESPA)

O Pará participa, neste final de semana, do maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado exclusivamente à saúde da mulher. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com Estados e municípios, integra o programa “Agora Tem Especialistas” e ocorre simultaneamente em todo o País, com a expectativa de realizar cerca de 230 mil procedimentos. No Pará, mais de 13 mil atendimentos estão sendo realizados em 42 estabelecimentos de saúde distribuídos em 25 municípios.

A ação, realizada no mês dedicado às mulheres, tem como foco ampliar o acesso a serviços especializados, reduzir filas e garantir mais agilidade nos diagnósticos e tratamentos. Os atendimentos são regulados, ou seja, priorizam pacientes já inseridas no sistema de regulação estadual, garantindo organização e eficiência no fluxo assistencial.

Secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Ivison Carvalho
Secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Ivison Carvalho

O secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Ivison Carvalho, destacou a dimensão da mobilização e o impacto direto na vida das mulheres paraenses. “Esse mutirão mostra a força da integração entre o governo do Estado, o Ministério da Saúde e os municípios para garantir que os serviços cheguem de forma mais rápida e resolutiva para quem precisa. Estamos levando atendimento especializado para todas as regiões do Pará, reduzindo o tempo de espera e ampliando o cuidado com a saúde da mulher. Um exemplo desse esforço é o município de Redenção, no sudeste do estado, que teve um papel de destaque nessa mobilização, com uma grande oferta de serviços à população. Esse é o caminho: trabalhar de forma integrada para fortalecer o SUS e garantir mais acesso e dignidade às mulheres paraenses”, afirmou.

Representante do Ministério da Saúde no Pará, a assessora técnica Lena Peres
Representante do Ministério da Saúde no Pará, a assessora técnica Lena Peres

Representando o Ministério da Saúde no Pará, a assessora técnica Lena Peres reforçou o caráter histórico da iniciativa e a abrangência nacional da ação.“Esse mutirão nunca aconteceu antes. Estamos nas 27 unidades federativas, com cerca de 230 mil procedimentos em todo o país. Queremos ampliar ainda mais essa participação nos próximos mutirões, envolvendo cada vez mais municípios e fortalecendo o acesso das mulheres aos serviços de saúde”, destacou.

Atendimento especializado e redução de filas

Em Belém, capital que integra o grupo das 21 cidades participantes, unidades como o Hospital da Mulher do Pará, Santa Casa, Unidade de Referência Materno Infantil e Hospital Ophir Loyola concentram parte dos atendimentos, com oferta de exames de média e alta complexidade, cirurgias e inserção de implantes contraceptivos.

No Hospital da Mulher do Pará, cerca de 300 atendimentos estão sendo realizados, incluindo 150 implantes subdérmicos contraceptivos, exames de tomografia e ressonância magnética, além de cirurgias ginecológicas e reconstrutoras.

A diretora da unidade destacou o impacto direto da ação na assistência. “As pacientes do SUS têm a oportunidade concreta de acesso a serviços essenciais, com qualidade e agilidade. O objetivo é reduzir filas, acelerar diagnósticos e garantir mais autonomia e cuidado integral à saúde da mulher”, afirmou Nelma Machado.

Gilcilene Almeida, dona de casa, moradora de Ananindeua. Foi ao hospital em busca de exames
Gilcilene Almeida, dona de casa, moradora de Ananindeua. Foi ao hospital em busca de exames

A dona de casa Gilcilene Almeida, de 41 anos, moradora de Ananindeua, foi uma das beneficiadas com exame de alta complexidade e relatou a importância do acesso.
“Eu já vinha sentindo muitas dores e consegui chegar até aqui. Isso é uma porta que se abre para as mulheres. A gente passa por vários atendimentos e aqui consegue um exame mais completo, com mais qualidade”, disse.

Já a jovem Amanda Martins, de 23 anos, destacou a importância do planejamento reprodutivo após receber o implante contraceptivo. “É muito importante, principalmente para quem não tem condições de pagar. Agora posso me planejar melhor, com segurança”, contou.

Santa Casa acelera cirurgias e exames

diretora técnica assistencial da Santa Casa, Norma Assunção
diretora técnica assistencial da Santa Casa, Norma Assunção

Na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, o mutirão também teve forte impacto na redução da demanda reprimida. Ao longo da ação, foram realizados mais de 200 exames de imagem, implantes contraceptivos e 13 cirurgias ginecológicas e mamárias.

A diretora técnica assistencial da unidade, Norma Assunção, ressaltou a importância da estratégia para dar celeridade aos atendimentos. “Pegamos pacientes que estavam em fila e já conseguimos reduzir essa espera. O mutirão acelera processos que, pela alta demanda, acabam sendo mais lentos. Assim conseguimos entregar à população aquilo que ela precisa com mais rapidez”, explicou.

Entre as pacientes atendidas, a estudante Giovana dos Santos, de 17 anos, destacou o acesso gratuito ao método contraceptivo. “É muito importante para quem não tem condições de pagar. Ajuda a prevenir a gravidez e dá mais segurança para a gente”, afirmou.

A paciente Maria Vilaça, que realizou exame de imagem, também destacou o impacto do atendimento. “Isso melhora muito a nossa saúde. Para quem não pode pagar, é uma oportunidade muito grande”, disse.

Já Flávia Araújo Barbosa, que veio do Marajó para realizar cirurgia, ressaltou o acolhimento recebido. “Estou sendo muito bem atendida. A expectativa é voltar melhor e com mais qualidade de vida”, relatou.

Ampliação do acesso em todo o Estado

Outras unidades, como a Unidade de Referência Materno Infantil, também participaram da mobilização com atendimentos em especialidades como ginecologia, endocrinologia e exames de imagem, além da inserção de implantes contraceptivos.

A jovem Alice, de 18 anos, atendida na unidade, destacou a experiência. “Foi muito tranquilo, não doeu nada. Essa iniciativa é maravilhosa e mostra o quanto o SUS é importante para a população”, afirmou.

O mutirão envolve uma ampla rede de parceiros, incluindo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), hospitais filantrópicos, universitários e federais, fortalecendo a capacidade de resposta do SUS em todo o País.

Mais acesso e cuidado para as mulheres

A estratégia integra um conjunto de ações do programa “Agora Tem Especialistas”, que busca ampliar o acesso à saúde especializada e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS.

Com a mobilização inédita e de grande escala, o Pará reforça seu papel na ampliação da assistência à saúde da mulher, levando atendimento mais rápido, humanizado e resolutivo para milhares de paraenses.

Os atendimentos continuam neste domingo (22), conforme a programação específica de cada unidade de saúde.


Foto: Ascom Santa Casa

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