Estado reforça políticas públicas para mulheres durante congresso da Assembleia de Deus, em Belém

Vice-governadora Hana Ghassan destaca protagonismo feminino e papel da fé na promoção de valores sociais e proteção às mulheres

Por Denise Soares (SECOM)

O Governo do Pará reforçou, neste sábado (21), o compromisso com as políticas públicas voltadas às mulheres durante o Congresso Brasileiro de Mulheres da Assembleia de Deus (AD Belém), realizado no Centenário Centro de Convenções, em Belém. A vice-governadora Hana Ghassan participou do evento, que reuniu mulheres de diversas regiões do Estado e do país.

Durante a programação, Hana Ghassan destacou a importância do protagonismo feminino e o papel das instituições religiosas na promoção de valores essenciais à sociedade.

“É um encontro de mulheres fortes, corajosas, que levam a Palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos cada vez mais ter mulheres cristãs, lideranças que possam fazer com que isso esteja no nosso dia a dia, levando através da palavra e das atitudes. Eu fico muito feliz, muito honrada de estar aqui fazendo parte desse momento. A gente entende a importância e o papel da igreja no fortalecimento de valores que são tão importantes na nossa sociedade”, afirmou a vice-governadora.

Com o tema “Um exército de mulheres anunciando Jesus”, o congresso se consolidou como espaço de fortalecimento espiritual, acolhimento e valorização feminina, reunindo participantes de diferentes regiões.

Valorização e cuidado com as mulheres

A pastora Rebekah Câmara ressaltou a relevância da presença feminina tanto na igreja quanto na sociedade, destacando o papel das mulheres na estrutura social e familiar.

“A igreja é um retrato da sociedade. Então, a importância que a mulher tem na sociedade é a mesma que tem na igreja. O papel da mulher é importantíssimo. Ela é coluna da sociedade. Em muitos lugares, ela não é só coluna, ela é cabeça. Mais da metade dos lares paraenses são liderados por mulheres. Então, o cuidado, a atenção que a igreja, o governo e a sociedade devem ter com essa mulher é monumental”, afirmou.

A líder religiosa também enfatizou o papel do congresso como espaço de orientação e fortalecimento.

“Essa movimentação é para encorajar, ensinar e também proteger. Levar as mulheres a entender quem elas são, serem respeitadas e valorizadas. Hoje, mais do que nunca, esse cuidado é essencial”, pontuou.

Fé, serviço e mobilização social

O Congresso Brasileiro de Mulheres da Assembleia de Deus integra a programação anual da igreja e evidencia a mobilização feminina com ações contínuas nas comunidades ao longo do ano.

A pastora Honorata Andrade destacou a continuidade do trabalho desenvolvido pelas mulheres na igreja e o compromisso com o cuidado social e espiritual.

“Quero falar da minha alegria de ter continuado um trabalho que já existe desde a fundação da nossa igreja. Cada uma que assume tem a responsabilidade de dar continuidade a esse legado. Este congresso é uma culminância, uma celebração de um ano de trabalho, mas a igreja atua durante os 12 meses, cuidando de pessoas com visitação, oração, louvor e ensinamento da Palavra. Esse é o nosso papel como auxiliadoras. É uma grande alegria poder servir ao Senhor e à sua igreja”, destacou.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará