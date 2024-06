Prefeitura de Belém e Instituto Federal do Pará certificam 40 servidores em Língua Espanhola

A Prefeitura de Belém encerrou mais um ciclo de formação de servidores públicos municipais na noite desta sexta-feira, 7, com a certificação dos 40 integrantes da turma de Língua Espanhola, fruto da parceria estabelecida entre a Secretaria Municipal de Administração (Semad), por meio da Universidade Livre da Amazônia (Ulam), e o Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Belém.

A turma é composta, sobretudo, por servidores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), como Amarildo José Oliveira da Cruz, de 58 anos, que fez um pronunciamento em nome dos colegas de classe. “Há mais de 30 anos me dedico ao serviço público, na assistência social. Às vezes, chegávamos na aula depois de uma jornada exaustiva de trabalho. Mas não desistimos. Os professores souberam nos acolher. Escolhemos integrar uma instituição que tem como missão assegurar direitos dos que mais necessitam e, agora, vamos qualificar ainda mais nosso serviço”, declarou Amarildo.

A servidora Márcia Almeida também fez parte da mesa de abertura, além do diretor de Assistência Social da Funpapa, Gleidson Pantoja; do coordenador do projeto pelo IFPA, professor Daniel Palheta; do diretor geral do IFPA, Hélio Almeida; e da secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes.

Compromisso com a sociedade

A secretária destacou que “este é um rito que faz parte da vida, por isso, valorizar estes momentos é valorizar a vida e as conquistas. O trabalho, muitas vezes, se confunde com outras dimensões da vida, então, o aprendizado deste momento pode ser usado em outras circunstâncias, como o lazer”.

A secretária Jurandir saudou a profícua parceria entre a Prefeitura de Belém e o IFPA. “É momento também de mostrar o valor da política pública. A parceria com o IFPA representa o compromisso que temos com a sociedade. Por meio desta relação, já estamos também oferecendo cursos de qualificação para feirantes de São Brás e está em andamento a organização dos cursos para feirantes e empreendedores de Icoaraci”, garantiu Jurandir Novaes.

Hélio Almeida defende a ampliação da parceria. “Temos que, cada vez mais, fazer parcerias e atender à sociedade. A prova de que este é um caminho certo. Queremos ampliar ainda mais a relação com a Prefeitura, para transformarmos vidas, que é o que a educação proporciona”, afirma Hélio.

Oportunidade aos refugiados

Gledson Pantoja reconheceu a importância da iniciativa, lembrando que “já aguardávamos por esta oportunidade, para oferecer um serviço completo aos refugiados”, parte do público acolhido nas unidades da Funpapa. Uma família Warao agradeceu o esforço dos servidores, da Prefeitura de Belém e do IFPA, cantando uma música em sua língua tradicional. Os alunos certificados recitaram músicas em espanhol, para celebrar a conquista e a nova etapa. Na plateia, muitos familiares dos servidores presentes.

Num dos compromissos estabelecidos entre as partes, dois estudantes de Letras do IFPA receberam bolsa da Prefeitura de Belém para atuar no projeto de extensão e ministrar as aulas aos servidores. Marcos Vinícius Lobato e Bruno Raphael Monteiro da Silva asseguraram que a oportunidade foi muito rica para o próprio aprendizado, como estudantes de Graduação, como professores e como experiência de vida, aprendendo inclusive sobre a cultura de diferentes povos falantes da língua espanhola.

As atividades formativas fazem parte da política de valorização do servidor implementada pela Prefeitura de Belém e que têm sido organizadas pela Semad, por meio da Universidade Livre da Amazônia (Ulam).

Texto: Erika Morhy

Fonte: Agência Belém/Foto: Erika Morhy/Ascom Semad