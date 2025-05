Hospital da Mulher do Pará registra 144% de aumento em exames para a saúde feminina

Cuidar da saúde da mulher com acolhimento, técnica e estrutura de ponta, esse é o compromisso que guia o trabalho do Hospital da Mulher do Pará (HMPA), que está com pouco mais de 60 dias de funcionamento. Durante o mês de abril, foram realizados 16,2 mil exames, ultrapassando os números registrados em março, quando foram feitos 6,6 mil exames, o que representa um aumento de aproximadamente 144%, no comparativo entre os dois meses.

O hospital dispõe de diversos tipos de análises laboratoriais, incluindo também a coleta de exame preventivo, muito conhecido como papanicolau, e de exames diagnóstico por imagem com equipamentos de última geração e conduzidos por profissionais capacitados, garantindo precisão e conforto para as pacientes que passam pelos serviços de raio X, ultrassonografia, mamografia, tomografia, ressonância, ecocardiograma, entre outros.

Outro destaque são as mais 3,6 mil consultas realizadas desde a abertura do serviço ambulatorial da unidade hospitalar, envolvendo a avaliação e terapias, por meio da assistência e orientação personalizada com especialistas em ginecologia, mastologia, cardiologia, vascular, fisiatria, cirurgia geral, cirurgia plástica, urologia, proctologia, dermatologia, pneumologia, neurologia, endocrinologia e gastroenterologia, além de nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.

A diretora-geral do hospital, médica intensivista Nelma Machado, ressalta que o diferencial do hospital está no olhar humano para cada paciente. “Nossa missão é oferecer não apenas um serviço técnico de excelência, mas um cuidado que acolhe, escuta e respeita cada mulher, valorizando a dignidade delas no atendimento. A estrutura moderna do hospital potencializa esse propósito, aliando o cuidado técnico que é essencial e o acolhimento que faz toda a diferença”, enfatiza a gestora.

Donna Summer de Souza, 41 anos, internou-se para realizar um procedimento para remoção de um mioma. “Eu comecei com muito sangramento, muita hemorragia, foi quando procurei um médico, passei por exames em outra unidade de saúde e no dia que recebi o resultado de que era uma mioma, também ouvi a notícia de que não tinha solução com remédios, teria que fazer uma cirurgia para remover o meu útero. Foi então que ao vir para o hospital, após o encaminhamento para a cirurgia, fui reavaliada pela equipe médica aqui do hospital e por conta da minha idade e por eu não ter filhos ainda, eles optaram por preservar o meu útero e tirar somente o mioma”, relata a paciente.

Donna acrescentou que a experiência de ser atendida no hospital foi surpreendente. “Eu não sabia ainda que existia esse hospital, esse hotel do SUS, como eu chamo”, brincou a paciente, que completou. “Recebi um excelente atendimento de todo mundo desde o primeiro dia que eu vim aqui com a médica e do dia que eu me internei, desde lá na recepção até o leito. A gente encontra humanização no atendimento dos médicos, dos enfermeiros, técnicos, psicólogos, a gente tem tudo neste hospital. Minha mãe e eu nos sentimos guardadas, muito agradecidas a Deus por isso. Espero que esse hospital perdure por muitos e muitos anos, porque ainda vai trazer mais benefícios para muitas outras mulheres, como eu que esperam por cirurgia e outros atendimentos. Eu saio daqui muito feliz”, avalia.

Ao todo, o hospital também contabiliza 695 cirurgias, desde procedimentos minimamente invasivos aos de média e alta complexidade, acompanhados por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais capacitados no cuidado integral nas unidades de terapia e internação, promovendo uma recuperação mais tranquila e segura, com instalações confortáveis e ambientes planejados.

A expectativa é incluir novos serviços nos próximos meses e ampliar o alcance do público feminino às ações preventivas, educativas e assistenciais, fundamentais para a promoção da saúde e do bem-estar das pacientes.

