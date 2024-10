Parque Estadual do Utinga divulga horário especial na semana do Círio de Nazaré

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, terá mudanças em seu horário de funcionamento, neste domingo (13), em razão das celebrações do Círio de Nazaré, um dos maiores eventos religiosos do Brasil. A Unidade de Conservação (UC), que é gerida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e pela Organização Social (OS) Pará 2000, estará fechada durante todo o dia.

Segundo o gerente da Região Administrativa de Belém, Júlio Meyer, a decisão foi tomada para garantir a segurança e facilitar a mobilidade durante o Círio, que movimenta milhares de pessoas pelas ruas da capital paraense. “O Círio de Nazaré é um momento especial para a cidade, e, considerando o grande fluxo de pessoas e a necessidade de manter a ordem e a segurança, optamos por fechar o parque no domingo”, explicou.

Contudo, os visitantes não vão precisar esperar muito para aproveitar o espaço novamente. Na segunda (14), e excepcionalmente na terça-feira (15), o Parque abrirá suas portas ao público, mesmo sendo o dia da semana em que normalmente estaria fechado para manutenção.

“Queremos proporcionar uma oportunidade extra para que as pessoas possam visitar o parque durante o feriado prolongado, especialmente para aqueles que não puderam vir no fim de semana”, afirmou o gerente.

IMPORTÂNCIA

O Parque Estadual do Utinga é um dos principais destinos de lazer e contato com a natureza em Belém, oferecendo trilhas, passeios de bicicleta e áreas de convivência em meio à biodiversidade amazônica. A decisão de abrir na terça-feira visa atender à demanda do público local e dos turistas que estarão na cidade para as festividades do Círio.

A UC, que está sob a gestão compartilhada do Ideflor-Bio e da OS Pará 2000, desempenha um papel fundamental na preservação da biodiversidade e na promoção da educação ambiental. Com as adaptações no horário, as instituições esperam garantir que a população possa aproveitar o espaço com segurança e conforto durante o período festivo.

Imagem: Agência Pará de Notícias