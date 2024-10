Grande arrastão do Igor 15 abraça o bairro do Jurunas em noite de festa

O candidato Igor Normando (MDB), da coligação “Levanta Belém”, realizou o “Grande Arrastão do Igor 15” na noite da quarta-feira, 09, no bairro do Jurunas, em Belém. Igor estava acompanhado do vice-presidente da Juventude do MDB Pará, Helder Filho.

O arrastão abre uma semana intensa de compromissos de Igor desde o resultado do primeiro turno das eleições municipais, quando o candidato emedebista alcançou quase 45% dos votos válidos (mais de 359 mil votos), consagrando-se para a disputa no segundo turno das eleições.

“Eu volto ao bairro do Jurunas com a certeza de que o nosso projeto para levantar Belém é abraçado por todos vocês. A gente precisa fazer com que Belém mude e mude com respeito às pessoas, tolerância e muito trabalho. Vamos trazer para o Jurunas o ‘Postão da Saúde’, funcionando até às 22h e com médicos e remédios para a população. Vamos trazer mais creches e fazer o maior programa de asfalto que Belém já viu. É 15 para levantar Belém! É 15 no segundo turno!”, disse Igor.

O “Grande Arrastão do Igor 15”, realizado no Jurunas, é também muito simbólico. O bairro recebeu a sétima Usina da Paz, o maior projeto de inclusão e cidadania da América Latina, coordenado por Igor quando secretário de Cidadania, do Governo do Pará. Além de aumentar o número de atendimentos de 700 mil para 3,5 milhões por todo o Pará, Igor garantiu mais saúde, educação e incentivou a geração de emprego e renda para a população.

Imagens: Divulgação/MDB