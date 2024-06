O prefeito de Viseu, Cristiano Vale, foi escolhido como patrono pela 1a. Turma do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal do Pará (UFPA) do município. Foram 38 formandos, que agora estão disponíveis para atuar no mercado de trabalho de Viseu. O curso é uma parceria entre a prefeitura municipal, o Governo do Pará e a UFPA. A solenidade ocorreu na última quinta-feira, 27, no Ginásio Albino Júnior.