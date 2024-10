Polícia suspeita que funcionários do hotel venderam drogas a Liam

Os investigadores da morte do cantor Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, suspeitam que ao menos dois funcionários do hotel onde ele estava hospedado no dia de sua morte tenham vendido drogas ao artista. Segundo a apuração, os traficantes teriam entregado os entorpecentes dentro de uma caixa de sabonete, que foi encontrada no quarto do cantor, no hotel boutique CasaSur, em Buenos Aires, Argentina.

A informação foi divulgada pela revista People. De acordo com a publicação, uma fonte adiantou que uma acusação por distribuição de drogas pode ocorrer em breve. As apurações indicam que o ex-astro do One Direction foi procurado por funcionários do hotel, e que um deles se tratava de uma faxineira do estabelecimento.

No quarto do ator, foram encontradas bebidas alcoólicas, medicamentos para ansiedade e síndrome do pânico, latas queimadas, papel metálico, isqueiro e um pó branco, que a polícia suspeita tratar-se de metanfetamina, entorpecente popularmente conhecido como “cristal”.

O corpo do cantor está passando por testes clínicos finais antes de ser liberado para repatriação e cerimônias fúnebres junto à família. Um relatório preliminar indicou que o artista sofreu 25 ferimentos causados pela queda, incluindo politraumatismo, hemorragia interna e externa.

Liam morreu após cair da varanda do terceiro andar do hotel, a cerca de 13 metros de altura. A perícia observou, com base na posição do corpo, que o cantor “não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total”.

Até o momento, os indícios apontam que o artista estava sozinho no momento da queda, e que provavelmente estava em surto devido ao abuso de substâncias.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Facundo Arrizabalaga