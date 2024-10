Mangal das Garças ganha filhote de coruja Murucututu

Em setembro de 2024, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças recebeu mais uma integrante para sua ampla família de bichanos. A nova moradora é um filhote de coruja Murucututu, abandonada no Mangal, e passou por um processo de quarentena antes de ser inserida oficialmente no complexo, no início de outubro.

Seguindo o protocolo e visando o cuidado dos outros animais da fauna do Parque e da própria corujinha, ela passou por um processo padrão de quarentena. Como o animal foi abandonado no complexo, não se sabe sobre a história dele.

“Acreditamos que a pessoa que a mantinha em casa estava criando-a, pois ela é muito tranquila e acostumada com seres humanos. Provavelmente, quando ela cresceu e suas garras ficaram mais fortes, pode ter machucado alguém, e a pessoa decidiu deixá-la em algum lugar. Isso é algo que acontece com frequência: as pessoas criam animais quando são filhotes, mas, ao desenvolverem seus instintos, acabam ficando receosas e, após um incidente, abandonam o animal. É um duplo erro, pois primeiro retiram o animal da natureza e, depois, o abandonam. Isso ocorre muito com algumas espécies”, diz Camilo Gonzalez, veterinário do Mangal.

Filhotes de aves que estão longe dos pais precisam de cuidados especiais e alimentos específicos. Com cerca de oito meses, o bichano teve toda a atenção necessária da equipe técnica do Parque e já está com uma nutrição adequada.

“Muitas pessoas acabam dando carne de boi para filhotes de gaviões ou corujas quando os encontram, mas isso não é adequado. Na natureza, essas aves nunca comeriam boi, pois são pequenas e não têm acesso a esse tipo de carne. Alimentá-las com carne de boi pode causar problemas de saúde graves. Se alguém encontrar um filhote e precisar cuidar dele até o entregar ao órgão ambiental competente, o ideal é oferecer peito, pescoço ou coração de frango, que são alimentos mais naturais e adequados para essas espécies”, comenta Camilo

Interação – Para estimular a participação do público, será lançado, no dia 22 de outubro, no perfil do Instagram do Parque (@mangaldasgarcas), uma enquete para escolha do nome da nova moradora, que ficará por 24h no ar. As opções são: Tapioca, Maniçoba, Iara e Mandioca. Nomes pensados para representar a amazônia.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças funciona de terça a domingo das 8h às 18h.

Texto: Bianca Portela/Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação